Партия Нетаньяху проиграла выборы в Кнессет Израиля Бенни Ганцу с разницей в 1 мандат

Выборы в Кнессет Израиля, которые впервые прошли повторно в связи с невовремя несформировавшимся парламентом, не обвенчались успехом для действующего премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, и он может лишиться поста премьер-министра Израиля. Об этом передает Haaretz.

После того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать до 29 мая правящую коалицию, Кнессет принял решение распустить парламент и провести повторные выборы, которые состоялись 17 сентяюря 2019 года.

После подсчета 90% голосов на выборах в парламент Израиля, стало известно, что партия премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд" получила всего 55 мест из 120.

Согласно результатам экзит-пола ни одна из партий не получила однозначного перевеса, однако с разницей в 1 мандат с партией Нетаньяху победил левоцентристский блок его соперника - экс-начальника генштаба Армии обороны Израиля Бенни Ганца. Его партия "Кахоль-Лаван" набрала 56 мандатов.

Позднее стало известно, что Нетаньяху, который все еще сохраняет пост премьер-министра Израиля, призвал лидера победившей на выборах партии Бенни Ганца начать переговоры о создании правительства национального единства. Ганц отреагировал на идею создания такого правительства положительно, но заявил, что возглавит его сам.

Бенни Ганц и его однопартийцы заявили, что не хотят видеть Нетаньяху на посту премьера, так как в его адрес выдвигался целый ряд обвинений в коррупции.

Согласно израильским СМИ, в начале октября Нетаньяху должен ответить на вопросы прокуратуры о дорогих подарках, в которых просматривается коррупционный интерес, а также в успешных и не доведенных до конца попытках договориться с владельцами различных СМИ о более благоприятном освещении его деятельности в обмен на преференции для их бизнеса.

По этим эпизодам прокуроры планируют предъявить политику обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием и получении взяток, но обвинительный акт пока не утвержден, передает российская служба BBC.

Нетаньяху отрицает все злоупотребления и объясняет это расследование кознями своих политических оппонентов. В то же время, сторонники действующего премьера, и, если верить израильской прессе, и он сам, хотят принять закон, дарующий иммунитет действующему премьер-министру. Однакао после последних выборов шансы на получение иммунитета сводятся к минимуму.

Как сообщали Українські Новини, ранее Президент Владимир Зленеский заявлял, что договорился с Нетаньяху решить проблему отказов украинцам во въезде в Израиль.

Кроме того, в августе жена Нетаньяху по пути в Киев устроила скандал в самолете и бросила на землю хлеб-соль.

Также, Беньямин Нетаньяху заявлял о готовности стать посредником между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным для мирного урегулирования между Украиной и Россией