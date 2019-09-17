Первые в истории Израиля повторные выборы в Кнессет пройдут сегодня

Сегодня, 17 сентября во вторник в Израиле состоятся первые в истории повторные выборы в Парламент.

После того, как действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньху после внеочередных выборов в парламент 9 апреля 2019 года, не смог должным образом сформировать до 29 мая правящую коалицию, и так как ему не удалось за 42 дня (отведенный срок) договориться с правыми и религиозными партиями, то 30 мая Кнессет ( однопалатный парламент) проголосовал за самороспуск и проведение новых выборов. Таким образом, промежуток между выборами в 21-й и 22-й созывы Кнессета стал самым коротким промежутком между выборами в законодательные органы Израиля.

За всю историю современного Израиля ни одна из участвовавших в выборах партий не смогла получить 61 кресло в парламенте, поэтому после объявления результатов создавалась правительственная коалиция.

В конечном итоге Биньямин Нетаньяху смог заручиться поддержкой лишь 60 из 120 депутатов однопалатного парламента.

Проведение выборов потребовалось ему для того, чтобы президент страны Реувен Ривлин не смог поручить формирование правительства по итогам выборов 9 апреля другому депутату.

На данный момент всего в стране открылось 10 543 избирательных участка. Голосование началось с 7:00 до 22:00. В населенных пунктах, где проживает до 350 человек, голосовать можно с 8:00 до 20:00.

По данным израильского издания "Аруц Шева", на выборы в Кнессет зарегистрировано 6, 39 млн граждан.

Согласно закону Израиля, официально день выборов считается выходным, однако услуги общественного транспорта будут предоставлены бесплатно. Также в этот день в штатном режиме будут работать рестораны, театры, кинотеатры, спасательные службы и другие заведения.

Подсчет голосов начнется вечером, после чего будут объявлены первые результаты экзит-полла.

Как сообщали Українські Новини, ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о готовности стать посредником между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным для мирного урегулирования между Украиной и Россией.

Кроме того, Украина и Израиль договорились способствовать изучению иврита в украинских образовательных учреждениях и украинского языка - в израильских.

Также, Зеленский заявил, что договорился с Нетаньяху решить проблему отказов украинцам во въезде в Израиль.