Микитась заявил, что продал "Укрбуд" "непубличным людям"

Бывший депутат Верховной Рады 8-го созыва Максим Микитась, вышедший из строительного бизнеса, заявляет, что продал компанию "Укрбуд" "непубличным людям".\r\nОб этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Кто владельцы? По условиям сделки называть их не могу, если в общих чертах, то это группа инвесторов, люди непубличные. Если захотят, подробности расскажут сами. На сегодняшний день компания функционирует в обычном режиме, стройки запущены, менеджмент на своих местах", - заявил Микитась.\r\nПо его словам, сделка не является спонтанной и к этому решению он шел давно. Также за последние месяцы был проведен детальный аудит.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nМикитась заявляет, что в ходе проверки приведена в порядок организационная структура компании, оптимизирована масса процессов как строительных, так и финансовых.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Микитась ударил главу ОТГ и разбил его телефон. Ранее Максим Микитась задекларировал 335 млн гривен доходов.\r\nВ июле 2016 года Микитась стал депутатом Рады на промежуточных выборах в округе №206 в Чернигове. До этого он занимал должность президента государственной строительной корпорации "Укрбуд".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n