Микитась заявил, что продал "Укрбуд" "непубличным людям"

Бывший депутат Верховной Рады 8-го созыва Максим Микитась, вышедший из строительного бизнеса, заявляет, что продал компанию "Укрбуд" "непубличным людям".

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Кто владельцы? По условиям сделки называть их не могу, если в общих чертах, то это группа инвесторов, люди непубличные. Если захотят, подробности расскажут сами. На сегодняшний день компания функционирует в обычном режиме, стройки запущены, менеджмент на своих местах", - заявил Микитась.

По его словам, сделка не является спонтанной и к этому решению он шел давно. Также за последние месяцы был проведен детальный аудит.

Микитась заявляет, что в ходе проверки приведена в порядок организационная структура компании, оптимизирована масса процессов как строительных, так и финансовых.

Как сообщали Українськi Новини, Микитась ударил главу ОТГ и разбил его телефон. Ранее Максим Микитась задекларировал 335 млн гривен доходов.

В июле 2016 года Микитась стал депутатом Рады на промежуточных выборах в округе №206 в Чернигове. До этого он занимал должность президента государственной строительной корпорации "Укрбуд".