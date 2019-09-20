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20 сентября 2019, пятница, 14:53 37
Бизнес 2019-09-20T14:54:19+03:00
Українські Новини
Микитась заявил, что продал "Укрбуд" "непубличным людям"

Микитась заявил, что продал "Укрбуд" "непубличным людям"

Максим Микитась. Фото: Facebook/Максим Микитась
Максим Микитась. Фото: Facebook/Максим Микитась

Бывший депутат Верховной Рады 8-го созыва Максим Микитась, вышедший из строительного бизнеса, заявляет, что продал компанию "Укрбуд" "непубличным людям".

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Кто владельцы? По условиям сделки называть их не могу, если в общих чертах, то это группа инвесторов, люди непубличные. Если захотят, подробности расскажут сами. На сегодняшний день компания функционирует в обычном режиме, стройки запущены, менеджмент на своих местах", - заявил Микитась.

По его словам, сделка не является спонтанной и к этому решению он шел давно. Также за последние месяцы был проведен детальный аудит.

Микитась заявляет, что в ходе проверки приведена в порядок организационная структура компании, оптимизирована масса процессов как строительных, так и финансовых.

Как сообщали Українськi Новини, Микитась ударил главу ОТГ и разбил его телефон. Ранее Максим Микитась задекларировал 335 млн гривен доходов.

В июле 2016 года Микитась стал депутатом Рады на промежуточных выборах в округе №206 в Чернигове. До этого он занимал должность президента государственной строительной корпорации "Укрбуд".

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