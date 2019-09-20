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20 сентября 2019, пятница, 13:54 62
Силовые структуры 2019-09-20T14:00:54+03:00
Українські Новини
Двое военных были ранены из ручного противотанкового гранатомета на Донбассе

Двое военных были ранены из ручного противотанкового гранатомета на Донбассе

Двое украинских военнослужащих ранены из-за обстрелов в зоне операции Объединенных сил (ООС) в пятницу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, передают Українськi Новини.

Указано, что на луганском направлении в 2:30 из ручного противотанкового гранатомета были обстреляны позиции подразделений Объединенных сил неподалеку Новолуганского.

На донецком направлении противник начал проявлять активность утром. Около 8 часов начался обстрел из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и пулеметов крупного калибра опорных пунктов подразделений Объединенных сил вблизи Новотроицкого, он продолжался более часа.

Примерно в это же время из автоматического станкового гранатомета была обстреляна Новогнатовка.

Кроме того, с 10:40 до 10:55 оккупанты из пулеметов и стрелкового оружия вели огонь в районе Красногоровки. По имеющейся информации, с начала текущих суток 2 военнослужащих получили ранения и сейчас эвакуированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 13 раз обстреляли позиции сил ООС 19 сентября, потерь нет.

Военные захватили пулеметчика "ДНР" и убили 3 боевиков 16 сентября.

Боевики 14 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 16 сентября, 1 украинский военнослужащий ранен.

17 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил при выполнении боевой задачи один военнослужащий ВСУ погиб от понесенных ранений.

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