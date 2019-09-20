Двое военных были ранены из ручного противотанкового гранатомета на Донбассе

Двое украинских военнослужащих ранены из-за обстрелов в зоне операции Объединенных сил (ООС) в пятницу.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, передают Українськi Новини.\r\nУказано, что на луганском направлении в 2:30 из ручного противотанкового гранатомета были обстреляны позиции подразделений Объединенных сил неподалеку Новолуганского.\r\nНа донецком направлении противник начал проявлять активность утром. Около 8 часов начался обстрел из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и пулеметов крупного калибра опорных пунктов подразделений Объединенных сил вблизи Новотроицкого, он продолжался более часа.Примерно в это же время из автоматического станкового гранатомета была обстреляна Новогнатовка.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКроме того, с 10:40 до 10:55 оккупанты из пулеметов и стрелкового оружия вели огонь в районе Красногоровки. По имеющейся информации, с начала текущих суток 2 военнослужащих получили ранения и сейчас эвакуированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.\r\nКак сообщали Українськi Новини, боевики 13 раз обстреляли позиции сил ООС 19 сентября, потерь нет.\r\nВоенные захватили пулеметчика "ДНР" и убили 3 боевиков 16 сентября.\r\nБоевики 14 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 16 сентября, 1 украинский военнослужащий ранен.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n17 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил при выполнении боевой задачи один военнослужащий ВСУ погиб от понесенных ранений.