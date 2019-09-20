Сутки в ООС: количество обстрелов резко возросло

За минувшие сутки, 19 сентября, на Донбассе пророссийские боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ. Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"19 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также, из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, неподалеку Николаевки велся огонь из стрелкового оружия, а вблизи Богдановки – из вооружения БМП, гранатометов различных систем. Три обстрела из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия боевики устроили неподалеку Водяного. Неподалеку Новотроицкого российские наемники ударили из стрелкового оружия, а вблизи Новомихайловки – из минометов калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил. Вблизи Золотого велся огонь из стрелкового оружия, а неподалеку Орехово – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Дважды из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики стреляли вблизи Луганского. Неподалеку Майского российские наемники ударили из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия, а вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм.

"За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", – рассказали в ООС.

Как сообщали Українські Новини, военные захватили пулеметчика "ДНР" и убили 3 боевиков 16 сентября.

боевики 14 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 16 сентября, 1 украинский военнослужащий ранен.

17 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил при выполнении боевой задачи один военнослужащий ВСУ погиб от понесенных ранений.