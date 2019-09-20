"Круче всех": 11-летний Князь поборется с тренером Беленюка

11-летний Князь Калоев в рамках программы "Круче всех" поборется с тренером сборной Украины по греко-римской борьбе Владимиром Шацких. Поединок зрители смогут увидеть 21 сентября в 20:30 на "Интере". Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Несмотря на юный возраст, Князь уже является многократным чемпионом Украины по греко-римской борьбе, а также обладателем медалей целого ряда спортивных соревнований разного ранга. Кроме борьбы юный джентельмен выступает в грузинском танцевальном ансамбле "Тамариони", и в будущем хочет стать реабилитологом.

Знакомство с Владимиром Шацких и его подопечным, призером Олимпийских игр, Жаном Беленюком – давняя мечта 11-летнего борца с Николаева. В студии детского талант-шоу "Круче всех" она не только наполовину осуществится, но и превзойдет ожидания Князя – он сможет провести поединок с известным тренером.

Князь Калоев в "Круче всех". Фото: Интер

"Греко-римская борьба всегда считалась джентльменским видом спорта. Это олимпийская дисциплина, четко ограниченная правилами так, чтобы спортсмены не наносили серьезного ущерба противнику. То есть в любой ситуации борец не только думает, как победить, но и как не нанести увечья партнеру. Сейчас очень много видов спорта, которые не являются олимпийскими и отличаются жестокостью. А в греко-римской борьбе поединок начинается с того, что соперники становятся лицом друг к другу и пожимают руки. В этом виде спорта нет, например, подсечек, потому что это считается некорректным приемом. Я считаю, в наше время для мужчины очень важно обладать такими качествами, как честность в игре, уважение к конкуренту. Мы учим не давать эмоциям и каким-то низменным инстинктам брать верх. Поэтому я не удивляюсь, что такой юный джентльмен, как Князь Калоев, занимается именно этим видом спорта", - обьяснил Владимир Шацких журналистам проекта.

Удастся ли юному атлету уложить мастера на обе лопатки зрители смогут узнать завтра, 21 сентября, в 20:30 в новом выпуске детского талант-шоу "Круче всех" на телеканале "Интер".

https://www.youtube.com/watch?v=yWYQDmPMDZY" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українські новини, 29 сентября на "Интере" начнется тревел-битва "Ивлеева vs Бедняков" в шоу "Орел и решка", а 17 сентября на канале началось новое ток-шоу Романа Кадемина и Ольги Фреймут.

Также, нардеп Беленюк виборол "золото" чемпионата мира.