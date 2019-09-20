Рада назначила Штучного руководителем аппарата парламента

Верховная Рада назначила Вячеслава Штучного руководителем аппарата парламента.

За принятие соответствующего проекта постановления проголосовали 340 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.



До этого новоизбранный руководитель аппарата Рады занимал должность первого заместителя начальника Управления государственной охраны, согласно декларации, также является кандидатом юридических наук, директором Института Управления государственной охраны Украины Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.



Как сообщали Українськi Новини, в мае Президент Владимир Зеленский назначил первым заместителем начальника Управления государственной охраны Штучного вместо Владимира Дахновского.



20 сентября Владимир Зеленский назначил заместителя председателя Службы внешней разведки Валерия Евдокимова на должность председателя ведомства.



Также Зеленский назначил Никифоренко первым зампредседателя Госпогранслужбы, Ченчика - заместителем.