подписаться на рассылку
24.45 24.8
26.85 27.4
˟
20 сентября 2019, пятница, 13:16 1122
Верховная Рада и партии 2019-09-20T13:17:24+03:00
Українські Новини
Рада назначила Штучного руководителем аппарата парламента

Рада назначила Штучного руководителем аппарата парламента

Рада 9 созыва.
Рада 9 созыва.

Верховная Рада назначила Вячеслава Штучного руководителем аппарата парламента.

За принятие соответствующего проекта постановления проголосовали 340 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

До этого новоизбранный руководитель аппарата Рады занимал должность первого заместителя начальника Управления государственной охраны, согласно декларации, также является кандидатом юридических наук, директором Института Управления государственной охраны Украины Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Как сообщали Українськi Новини, в мае Президент Владимир Зеленский назначил первым заместителем начальника Управления государственной охраны Штучного вместо Владимира Дахновского.

20 сентября Владимир Зеленский назначил заместителя председателя Службы внешней разведки Валерия Евдокимова на должность председателя ведомства.

Также Зеленский назначил Никифоренко первым зампредседателя Госпогранслужбы, Ченчика - заместителем.

Больше новостей о: Рада 9 созыва Вячеслав Штучный Аппарат парламента

Архив
Новости
Двое военных были ранены из ручного противотанкового гранатомета на Донбассе 13:54
Платформа Бойко хочет, чтоб Рада приняла закон "Об оппозиции" 13:51
Дело экс-депутата Рады Мартыненко передали в Апелляционный суд 13:45
Украинские перевозчики переплатили за международные разрешения в 2016-2018 годах свыше 20 млн гривен, – СМИ 13:31
Минусовая температура и дожди: украинцев ждет холодная суббота 13:28 Карта
больше новостей
Показатель средней зарплаты для пенсии уменьшился, - Пенсионный фонд 07:26 Инфографика
Цены на дизель взлетят: остановился уже второй порт по приему топлива 15:22
Александр Ефремов в суде. Украинское Фото
Суд отменил домашний арест Ефремова 09:53
Это было искренне: Сенцов прокомментировал действия Савченко 08:39
"Нефтегаз" может перейти под управление Витренко 07:10
больше новостей
Александр Ефремов в суде. Украинское Фото
Суд отменил домашний арест Ефремова 09:53
Перед арестом своего завода Порошенко вывел из его собственности 115 тыс. кв. м недвижимости, – Портнов 16:33
ОО "Финансовая грамота Украины" обвиняет компанию Avistar в незаконном присвоении ипотечной недвижимости 15:29 Пресс-релиз
Адвокатская монополия - это гарантия качественной защиты прав человека, - немецкий адвокат Бокемюль 16:18
Террорист, угрожавший взорвать киевский мост Метро, рассказал где покупает наркотики и о своей двойной судимости 17:55
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok