Минэкономики инициирует отмену запрета на продажу сельхозземель с октября 2020

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства инициирует отмену запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности с 1 октября 2020.\r\nСоответствующий законопроект об внесении изменений в законодательство относительно оборота сельхозземель был обнародован на сайте министерства 20 сентября, передают Українськi Новини.\r\nСогласно документу, право собственности на сельхозземли смогут приобретать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.\r\nПри этом одно физ- или юрлицо с учетом связанных лиц сможет сконцентрировать не более 15% земель в границах области и не более 0,5% земель в границах государства.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nИностранцы и лица без гражданства могут получать право собственности на земучастки в порядке наследования, однако обязаны будут продать их в течении года от даты получения права собственности.\r\nАрендаторам предлагается предоставить преимущественное право выкупа участка, который они арендуют.\r\n(Новость дополнена подробностями)\r\nПроектом закона предлагается устанавливать минимальную стартовую цену продажи земли государственной и коммунальной собственности на торгах не ниже нормативной денежной оценки.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nГраждане, которым принадлежат земучастки на праве постоянного пользования и праве пожизненного наследуемого владения, смогут выкупить эти участки с рассрочкой платежа до 5 лет по цене, равняющейся нормативной денежной оценке.\r\nМинэкономики будет принимать предложения и замечания относительно данного законопроекта в течении месяца. Далее документ должен быть рассмотрен на заседании Кабинета Министров и направлен в Верховную Раду.\r\nКак сообщали Українські Новини, Гончарук заявил, что иностранцы смогут купить землю при регистрации юрлица в Украине. 2 сентября Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения и введении рынка земли до октября, а Верховной Раде - принять его до декабря. В августе Зеленский заявил, что земельная реформа будет проведена до конца года.