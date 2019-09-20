Минэкономики инициирует отмену запрета на продажу сельхозземель с октября 2020

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства инициирует отмену запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности с 1 октября 2020.

Соответствующий законопроект об внесении изменений в законодательство относительно оборота сельхозземель был обнародован на сайте министерства 20 сентября, передают Українськi Новини.

Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут приобретать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

При этом одно физ- или юрлицо с учетом связанных лиц сможет сконцентрировать не более 15% земель в границах области и не более 0,5% земель в границах государства.

Иностранцы и лица без гражданства могут получать право собственности на земучастки в порядке наследования, однако обязаны будут продать их в течении года от даты получения права собственности.

Арендаторам предлагается предоставить преимущественное право выкупа участка, который они арендуют.

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Проектом закона предлагается устанавливать минимальную стартовую цену продажи земли государственной и коммунальной собственности на торгах не ниже нормативной денежной оценки.

Граждане, которым принадлежат земучастки на праве постоянного пользования и праве пожизненного наследуемого владения, смогут выкупить эти участки с рассрочкой платежа до 5 лет по цене, равняющейся нормативной денежной оценке.

Минэкономики будет принимать предложения и замечания относительно данного законопроекта в течении месяца. Далее документ должен быть рассмотрен на заседании Кабинета Министров и направлен в Верховную Раду.

Как сообщали Українські Новини, Гончарук заявил, что иностранцы смогут купить землю при регистрации юрлица в Украине. 2 сентября Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения и введении рынка земли до октября, а Верховной Раде - принять его до декабря. В августе Зеленский заявил, что земельная реформа будет проведена до конца года.