Рейтинг ассоциаций УЕФА: Украина серьезно сдает позиции

В случае неудачного выступления украинских футбольных клубов в еврокубках сезона 2019/2020 победитель чемпионата может не попасть напрямую в группу Лиги Чемпионов 2020/2021. Об этом сообщает Football.ua.

В обновленном рейтинге ассоциаций УЕФА Украина потеряла одну позицию и опустилась на 10 строчку, пропустив вперед Нидерланды. Это место все еще позволяет победителю УПЛ стартовать сразу с группового раунда самого престижного клубного футбольного турнира, однако вице-чемпиону придется начать свой еврокубковый сезон со второго раунда квалификации.

Однако, если украинские клубы в этом сезоне выступят плохо, то Украину могут подвинуть на 11 строчку еще и турки, которые идут за нами с минимальным отрывом в 0,5 балла. Это угрожает тем, что за выход в группу придется побороться еще и победителю чемпионата. Кроме того, в Турции сохранилось большее представительство по клубам в Лиге Чемпионов и Лиге Европы – 4 против 3 в Украины ("Динамо", "Шахтер", "Александрия").

Рейтинг ассоциаций УЕФА. Скриншот:uefa.com

Рейтинг обновляется после каждого этапа клубных турниров УЕФА, при рассчете коэффициента общее количество набранных баллов делится на количество клубов ассоциации, участвующих в еврокубковом сезоне и суммируется с результатом предыдущих четырех сезонов.

Как сообщали Українські новини, 29 мая президент УАФ Павелко был избран председателем Комитета УЕФА, а 4 сентября Украину посетил президент УЕФА Чеферин в рамках рабочего визита.

Также, ФФУ передала в Союз европейских футбольных ассоциаций все необходимые документы и гарантии в рамках заявки на проведение в Харькове матча за Суперкубок УЕФА.