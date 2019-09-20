Пицца, ведро и песня про кота: какие пасхалки приготовил Google для 25-летия сериала "Друзья"

Google решил присоедениться к празднованию юбилея известного сериала "Друзья" и поздравить его персонажей весьма необычным способом, передают Українські Новини.

Со дня выпуска первой серии прошло уже 25 лет, а сериал до сих пор пользуется огромной популярностью. Google разработал интерактивное поздравление и спрятал пасхалку под именем каждого персонажа.

Если в Поиске вбить имя одного из главных героев (Моника, Фиби, Рейчел, Рос, Джоуи, Чендлер), на панели поиска появится изображение в виде отсылки к персонажу. Если на него нажать, произойдет что-то забавное.

Рэйчел Грин - иконка манекена с париком, щелкните по нему, и вы попадете на страницу результатов поиска изображений для "Рэйчел";

Моника Геллер - ведро для уборки, щелчок на которое вызыввает губку, что вытирает ее имя на экране, после чего меняет цвет текста на фиолетовый.

Росс Геллер - иконка с белой кушеткой. Нажмите, и страница наклонится (со звуком из шоу). После четвертого щелчке кушетка ломается.

Для Джоуи Триббиани выбрали кусок пиццы, нажав на который появится куча другой еды, а также рука, которая забирает ее с криком Joey doesn't share food (Джоуи не делится едой).

Чтобы услышать знаменитую песню про "пахучего" кота, достаточно вбить Фиби Буффе и нажать на гитару.

Если вбить имя Чендлер Бинг, то появится кожаное кресло. После нажатия из него появяться цыпленок и утка.

Скриншот: Google

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