Піца, відро і пісня про кота: які пасхалки приготував Google для 25-ліття серіалу "Друзі"

Google вирішив приєднатись до святкування ювілею відомого серіалу "Друзі" і привітати його персонажів вельми незвичайним способом, передають Українські Новини.\r\nЗ дня випуску першої серії минуло вже 25 років, а серіал до цих пір користується величезною популярністю. Google розробив інтерактивне привітання і сховав пасхалку під ім'ям кожного персонажа.\r\nЯкщо у Пошуку вбити ім'я одного з головних героїв (Моніка, Фібі, Рейчел, Зростав, Джоуї, Чендлер), на панелі з'явиться зображення у вигляді відсилання до персонажа. Якщо на нього натиснути, станеться щось забавне.\r\nРейчел Грін - іконка манекена з перукою, клацніть по ньому, і ви потрапите на сторінку результатів пошуку зображень для "Рейчел";\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nМоніка Геллер - відро для прибирання, клацання на яке вызыввает губку, що витирає її ім'я на екрані, після чого змінює колір тексту на фіолетовий.\r\n\r\nРос Геллер - іконка з білої кушеткою. Натисніть, та сторінка нахилиться (зі звуком з шоу). Після четвертого клацання кушетка ламається.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nДля Джої Тріббіані вибрали шматок піци, натиснувши на який з'явиться купа іншої їжі, а також рука, яка забирає її з криком Joey doesn't share food (Джої не ділиться їжею).\r\n\r\nЩоб почути знамениту пісню про "пахучого" кота, достатньо вбити Фібі Буффе і натиснути на гітару.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯкщо вбити ім'я Чендлер Бінг, то з'явиться шкіряне крісло. Після натискання з нього з'являться курча і качка.\r\nСкріншот: Google\r\nЯк повідомляли Українські Новини, проопубліковано перший трейлер нового сезону Американської історії жахів. Також озвучений список очікуваних серіалів серпня 2019 і рейтинг найкращих серіалів червня за версією BBC Сulture.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n