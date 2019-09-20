Піца, відро і пісня про кота: які пасхалки приготував Google для 25-ліття серіалу "Друзі"

Google вирішив приєднатись до святкування ювілею відомого серіалу "Друзі" і привітати його персонажів вельми незвичайним способом, передають Українські Новини.

З дня випуску першої серії минуло вже 25 років, а серіал до цих пір користується величезною популярністю. Google розробив інтерактивне привітання і сховав пасхалку під ім'ям кожного персонажа.

Якщо у Пошуку вбити ім'я одного з головних героїв (Моніка, Фібі, Рейчел, Зростав, Джоуї, Чендлер), на панелі з'явиться зображення у вигляді відсилання до персонажа. Якщо на нього натиснути, станеться щось забавне.

Рейчел Грін - іконка манекена з перукою, клацніть по ньому, і ви потрапите на сторінку результатів пошуку зображень для "Рейчел";

Моніка Геллер - відро для прибирання, клацання на яке вызыввает губку, що витирає її ім'я на екрані, після чого змінює колір тексту на фіолетовий.

Рос Геллер - іконка з білої кушеткою. Натисніть, та сторінка нахилиться (зі звуком з шоу). Після четвертого клацання кушетка ламається.

Для Джої Тріббіані вибрали шматок піци, натиснувши на який з'явиться купа іншої їжі, а також рука, яка забирає її з криком Joey doesn't share food (Джої не ділиться їжею).

Щоб почути знамениту пісню про "пахучого" кота, достатньо вбити Фібі Буффе і натиснути на гітару.

Якщо вбити ім'я Чендлер Бінг, то з'явиться шкіряне крісло. Після натискання з нього з'являться курча і качка.

Скріншот: Google

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