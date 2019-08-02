Самые ожидаемые сериалы августа 2019 - чего стоит ожидать от конца уходящего лета

Пока Тарантино со своей новой лентой бьет личные рекорды по кассовым сборам, Українські Новини собрали для подборку самых ожидаемых сериалов, на конец этого лета.

"Беверли Хиллз 90210"



Сериал является возвращением легендарного проекта "Беверли-Хиллз", премьера которого запланирована на 7 августа. В центре внимания окажется все та же пресловутая тематика жизни подростков и взрослых. Каждый персонаж стоит перед невероятными открытиями и переменами в своей жизни. Кто бы мог подумать, что новая часть знаменитого сериала предложит совершенно неожиданное развитие событий: главные роли исполнят актеры, которые будут представлять не каких-то выдуманных персонажей, а самих себя. Правда, ситуации, в которые они попадут, трудно проверить на достоверность, поэтому, скорее всего, сюжетная составляющая будет представлять собой смесь реальных событий и авторской фантазии.



"Охотник за разумом"



Долгожданное продолжение криминальной драмы "Охотник за разумом" выйдет на Netflix уже 16 августа. Сюжет продолжения будет построен вокруг серии из 28 убийств в Атланте, продолжавшихся с 1979 по 1981 год. Также во втором сезоне нам расскажут о серийных убийцах Чарльзе Мэнсоне и Дэвиде Берковице, известном по прозвищу "Сын Сэма". Иными словами, продолжение обещает быть ничем не хуже первого сезона, столь высокого оцененного и зрителями, и критиками.



"Карнивал Роу"



"Карнивал Роу" рассказывает о мифических существах, покинувших раздираемую войной родину и осевших в городе, где люди не особо рады иммигрантам. В центре сюжета — расследование серии таинственных убийств, которые могут пошатнуть и без того хрупкое перемирие. В главных ролях выступят такие известные актеры как, Орландо Блум и Кара Делевинь. Премьера на экранах запланирована на 30 августа.



"Праведные Джемстоуны"



Сериал от широко известного телеканала HBO, подарившего нам такие известные картины как "Игра Престолов", либо недавно нашумевший "Чернобыль". Джесси, Кевин и Илайя Джемстоуны — представители трех поколений одной семьи. Они известны благодаря своим телевизионными религиозным шоу-проповедям, которые семейка использует для весьма приземленных целей и не очень чистых дел. Премьера запланирована на 18 августа.

Напомним, ранее Кинематографическая вселенная "Марвел" представила календарь выпуска новых фильмов и сериалов.

В то же время BBC Culture составила рейтинг сериалов ушедшего июля.