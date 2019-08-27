Опубликован первый трейлер нового сезона Американской истории ужасов

Опубликован трейлер нового, девятого сезона популярного американского сериала "Американская история ужасов", который будет вновь удивлять зрителей с 18 сентября. Трейлер опубликован на видеохостинге Youtube.

Так, согласно ранее опубликованным подробностям, кровавые события будут происходить якобы в 80-х годах ХХ века. Также новая часть получила подзаголовок "1984".

Главные роли в девятом сезоне хоррора сыграют уже знакомые фанатам "АИУ" актеры - Эмма Робертс, Коди Ферн и Билли Лурд.

https://www.youtube.com/watch?v=Fl8C0zGak5M#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>

В девятом сезоне зрители увидят историю о трех друзьях, которые летом 1984 года отправляются работать воспитателями в молодежном лагере "Редвуд", где сталкиваются со сбежавшим маньяком по имени мистер Джинглс. Этот маньяк и устроит в лагере "худшую летнюю резню всех времен".

Отметим, что премьера нового сезона сериала состоится в среду, 18 сентября.

Как сообщали Українські Новини, известная американская актриса Сара Полсон, которая снималась почти во всех сезонах Американской истории ужасов, не принимала участие в съемках девятого сезона сериала.

Ранее Netflix и WWS выпустили сериал, в котором показали Украину.