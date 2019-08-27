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27 августа 2019, вторник, 23:45 9
Жизнь 2019-08-27T23:45:11+03:00
Українські Новини
Опубликован первый трейлер нового сезона Американской истории ужасов

Опубликован первый трейлер нового сезона Американской истории ужасов

Опубликован трейлер нового, девятого сезона популярного американского сериала "Американская история ужасов", который будет вновь удивлять зрителей с 18 сентября. Трейлер опубликован на видеохостинге Youtube.

Так, согласно ранее опубликованным подробностям, кровавые события будут происходить якобы в 80-х годах ХХ века. Также новая часть получила подзаголовок "1984".

Главные роли в девятом сезоне хоррора сыграют уже знакомые фанатам "АИУ" актеры - Эмма Робертс, Коди Ферн и Билли Лурд.

В девятом сезоне зрители увидят историю о трех друзьях, которые летом 1984 года отправляются работать воспитателями в молодежном лагере "Редвуд", где сталкиваются со сбежавшим маньяком по имени мистер Джинглс. Этот маньяк и устроит в лагере "худшую летнюю резню всех времен".

Отметим, что премьера нового сезона сериала состоится в среду, 18 сентября.

Как сообщали Українські Новини, известная американская актриса Сара Полсон, которая снималась почти во всех сезонах Американской истории ужасов, не принимала участие в съемках девятого сезона сериала.

Ранее Netflix и WWS выпустили сериал, в котором показали Украину.

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