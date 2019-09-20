Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета-2020

Верховная Рада приняла подготовленный и внесенный Кабинетом Министров проект государственного бюджета на 2020 год к рассмотрению.Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков после завершения представления Кабмином законопроекта о госбюджете-2020, передают Українські Новини.В ходе представления законопроекта министр финансов Оксана Маркарова отметила, что документ будет дорабатываться и не исключается, что макропоказатели могут быть изменены к моменту принятия документа.Согласно закону о регламенте Рады, по результатам обсуждения законопроекта о госбюджете на следующий год Рада может принять решение о его отклонении в случае несоответствия требованиям Бюджетного кодекса или основным направлениям бюджетной политики на следующий год.Если Рада после представления Кабмином проекта госбюджета на следующий год не отклоняет его, он считается принятым Радой к рассмотрению.Доходы госсбюджета на следующий год определяются на уровне 1 079,487 млрд гривен (доходы общего фонда – 962,747 млрд гривен, спецфонда – 116,740 млрд гривен), а расходы - 1 170,003 млрд гривен (общего фонда – 1 044,356 млрд гривен, спецфонда – 125,646 млрд гривен).Предельный объем дефицита госбюджета на следующий год планируется установить на уровне 95,131 млрд гривен (общего фонда – 73,236 млрд гривен, спецфонда – 21,894 млрд гривен).Предлагается определить на конец следующего года предельный размер госдолга в сумме 2 127,687 млрд гривен и предельный размер гарантированного долга - 388,630 млрд гривен.Основой для расчета показателей проекта государственного бюджета на 2020 год был избран сценарий макроэкономического прогноза №1, который предусматривает рост реального ВВП на 3,3%, увеличение номинального ВВП до 4 551,7 млрд гривен.Ожидается, что инфляция (декабрь к декабрю предыдущего года) составит 6%, индекс цен производителей (декабрь к декабрю) – 8,4%.Объем экспорта товаров и услуг увеличится на 7,63% и составит 68,2 млрд долларов, объем импорта - на 8% и составит 81,9 млрд долларов.Основой этого сценария является предположение о проведении реформ в соответствии с приоритетами, определенными в стратегических документах правительства, и направленными на создание благоприятных условий для достижения Украиной устойчивого экономического роста и повышения благосостояния населения.Этот сценарий также предусматривает углубление внешнеэкономических отношений со странами Европейского Союза, Азии и Африки на фоне прогнозируемого международными финансовыми организациями устойчивого развития мировой экономики и сохранение умеренных цен на мировых товарных рынках украинского экспорта.Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров одобрил проект государственного бюджета на 2020 год.Также проект госбюджета на 2020 год предусматривает увеличение минимальной зарплаты до 4 723 гривен.Кроме того, в 2020 году на оборону страны предусмотрено больше денег.