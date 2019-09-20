Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета-2020

Верховная Рада приняла подготовленный и внесенный Кабинетом Министров проект государственного бюджета на 2020 год к рассмотрению.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков после завершения представления Кабмином законопроекта о госбюджете-2020, передают Українські Новини.



В ходе представления законопроекта министр финансов Оксана Маркарова отметила, что документ будет дорабатываться и не исключается, что макропоказатели могут быть изменены к моменту принятия документа.

Согласно закону о регламенте Рады, по результатам обсуждения законопроекта о госбюджете на следующий год Рада может принять решение о его отклонении в случае несоответствия требованиям Бюджетного кодекса или основным направлениям бюджетной политики на следующий год.



Если Рада после представления Кабмином проекта госбюджета на следующий год не отклоняет его, он считается принятым Радой к рассмотрению.



Доходы госсбюджета на следующий год определяются на уровне 1 079,487 млрд гривен (доходы общего фонда – 962,747 млрд гривен, спецфонда – 116,740 млрд гривен), а расходы - 1 170,003 млрд гривен (общего фонда – 1 044,356 млрд гривен, спецфонда – 125,646 млрд гривен).



Предельный объем дефицита госбюджета на следующий год планируется установить на уровне 95,131 млрд гривен (общего фонда – 73,236 млрд гривен, спецфонда – 21,894 млрд гривен).



Предлагается определить на конец следующего года предельный размер госдолга в сумме 2 127,687 млрд гривен и предельный размер гарантированного долга - 388,630 млрд гривен.



Основой для расчета показателей проекта государственного бюджета на 2020 год был избран сценарий макроэкономического прогноза №1, который предусматривает рост реального ВВП на 3,3%, увеличение номинального ВВП до 4 551,7 млрд гривен.



Ожидается, что инфляция (декабрь к декабрю предыдущего года) составит 6%, индекс цен производителей (декабрь к декабрю) – 8,4%.



Объем экспорта товаров и услуг увеличится на 7,63% и составит 68,2 млрд долларов, объем импорта - на 8% и составит 81,9 млрд долларов.



Основой этого сценария является предположение о проведении реформ в соответствии с приоритетами, определенными в стратегических документах правительства, и направленными на создание благоприятных условий для достижения Украиной устойчивого экономического роста и повышения благосостояния населения.



Этот сценарий также предусматривает углубление внешнеэкономических отношений со странами Европейского Союза, Азии и Африки на фоне прогнозируемого международными финансовыми организациями устойчивого развития мировой экономики и сохранение умеренных цен на мировых товарных рынках украинского экспорта.



Как сообщали Українські Новини, госбюджет-2019 предполагает рост ВВП на 3% при инфляции 7,4%.