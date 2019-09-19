Савченко нашла работу: теперь она политический комментатор на телеканале

Экс-депутат Верховной Рады 8-го созыва Надежда Савченко стала политическим комментатором на телеканале ZIK.

Первая трансляция заседания Рады с комментариями Савченко уже появилась на YouTube-платформе канала Тараса Козака.

В дебютном эфире трансляция заседаний ВР перемежается как ее комментариями, так и включением студии. А также небольшими интервью с нардепами в кулуарах.

Новое политическое шоу называется "Комментарии от Савченко из залы заседания".







Как сообщали Українські Новини, Олег Сенцов назвал действия Савченко искренними.



Ранее бывший генпрокурор Юрий Луценко назвал Савченко инструментом в руках российских спецслужб. 30 июля 2018 года ГПУ и СБУ завершили расследование уголовного производства в отношении Савченко и Рубана по подозрению в терроризме.



Также стало известно, что российские спецназовцы ГРУ Евгений Ерофеев и Александр Александров, которых в 2015 году задержали в связи с войной на Донбассе, а в 2016-м обменяли на Надежду Савченко, сегодня уже мертвы.



Тем временем на мажоритарном округе №51 в Донецкой области за Савченко проголосовали 8 человек на выборах в Раду.



