подписаться на рассылку
22.9 23.25
25.2 25.8
˟
19 сентября 2019, четверг, 17:08 972
Афиша 2019-12-15T04:10:48+02:00
Українські Новини
Национальная кинопремия "Киноколо": стал известен список номинантов

Национальная кинопремия "Киноколо": стал известен список номинантов

Ренат Бондаренко
Кинофестиваль, Кинопремия, Украинское кино, Фильм
Премия
Премия "Киноколо". Фото: Facebook/kyivcriticsweek

Комитет кинокритиков национальной премии "Киноколо" обьявил список претендентов на ее получение в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Премия, которую основали в прошлом году, будет вручена лучшим фильмам в нескольких номинациях: "Полнометражный игровой фильм", "Короткометражный игровой фильм", "Открытие года", "Документальный фильм". В этом году организаторы также ввели награду за "Лучший анимационный фильм". Кроме того будут отмечены лучшие актеры и режиссер.

На премию номинировались фильмы украинского производства, которые впервые продемонстрировали в Украине с 1 октября 2018 по 30 сентября 2019 года.

Лидерами по количеству номинаций стали драма Наримана Алиева "Домой", которая претендует на победу сразу в 6 номинациях, комедия Антонио Лукича "Мои мысли тихие" (5 номинаций) и военная драма Тимура Ященко "U311 "Черкассы" (4 номинации).

Победители станут известны 24 октября на торжественном открытии 3-го международного кинофестиваля "Киевская неделя критики", который пройдет с 24 по 30 октября в кинотеатре "Жовтень".

Общий список номинантов выглядит следующим образом:

Лучший полнометражный игровой фильм

  • "Домой", реж. Нариман Алиев
  • "Дикое поле", реж. Ярослав Лодыгин
  • "U311 "Черкассы"", реж. Тимур Ященко
  • "Мои мысли тихие", реж. Антонио Лукич

Лучший короткометражный игровой фильм

  • "Обесцвеченная", реж. Марина Степанская
  • "Анна", реж. Декель Беренсон
  • "Рождественские истории", реж. Филипп Сотниченко
  • "В нашей синагоге", реж. Иван Орленко

Лучший документальный фильм

  • "Божественные", реж. Роман Бордун
  • "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго", реж. Надежда Парфан
  • "Папа - мамин брат", реж. Вадим Ильков
  • "Панорама", реж. Юрий Шилов

Лучший анимационный фильм

  • "Любовь", реж. Никита Лиськов
  • "Пуповина", реж. Александр Бубнов
  • "Пока не станет черным", реж. Анастасия Фалилеева
  • "Лесная песня", реж. Андрей Науменко

Открытие года

  • "Домой", реж. Нариман Алиев
  • "Дикое поле", реж. Ярослав Лодыгин
  • "Мои мысли тихие", реж. Антонио Лукич
  • "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго", реж. Надежда Парфан
  • "U311 "Черкассы"", реж. Тимур Ященко

Лучший режиссер

  • Вадим Ильков, "Папа - мамин брат"
  • Нариман Алиев, "Домой"
  • Тимур Ященко, "U311 "Черкассы""
  • Антонио Лукич, "Мои мысли тихие"

Лучший актер

  • Ахтем Сеитаблаев, "Домой"
  • Евгений Ламах, "U311 "Черкассы""
  • Андрей Лидаговский,  "Мои мысли тихие"
  • Ремзи Билялов, "Домой"

Лучшая актриса

  • Дарья Полунина, "Обесцвеченная"
  • Дарья Барихашвили, "Домой"
  • Руслана Хазипова, "Дикое поле"
  • Ирма Витовская, "Мои мысли тихие"

Как сообщали Українські новини, фестиваль "Новое немецкое кино" откроется в Украине в октябре: в программе будет 5 фильмов. А украинский фильм "Посторонний" покажут на двух кинофестивалях в конце сентября.

Также, были названы ТОП-5 фильмов ужасов этой осени.

Больше новостей о: Кинофестиваль Кинопремия Украинское кино Фильм "Домой"

Архив
Новости
Скриншот:youtube/No Comment TV
Забастовки по французски: в Париже танцоры протестовали Макрону с помощью "Лебединого озера" 17:55
Электронная трудовая книжка: зачем на самом деле украинцам нужно это нововведение 17:39
Под Полтавой взорвался жилой дом: есть жертвы 16:58
За счет пенсии в Украине снизился уровень безработицы 16:39
Собор Парижской Богоматери не смогут восстановить полностью 16:37
больше новостей
Украинцам пересчитают тарифы на отопление и газ: сколько придется платить в январе 06:20
Возмутившийся маленькой зарплатой Милованов в ноябре получил в 2,5 раза меньше своего зама 06:15 Документ
Доллар по 27: что будет с гривной после Нового года 08:15
Езжу на том же Range Rover, в котором убили сына, - Инна Соболева 18:29
Пенсионный фонд увеличил выплату пенсий: сколько получат украинцы в декабре 05:55 Инфографика
больше новостей
Народный депутат Анна Бондарь может пойти под суд за вранье в декларации, - СМИ 10:08
Украинцам пересчитают тарифы на отопление и газ: сколько придется платить в январе 06:20
Полиция начала уголовное производство по факту угроз в адрес журналистов на суде по делу Шеремета 20:22
Святослав Вакарчук
"Океан Эльзы" назвал коммерческой деятельностью свое выступление с Вакарчуком на корпоративе в Минске 11:31
На суде по делу Шеремета сторонники подозреваемой Кузьменко напали на журналиста "Шарий.нет" 15:50
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok