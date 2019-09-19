Национальная кинопремия "Киноколо": стал известен список номинантов

Комитет кинокритиков национальной премии "Киноколо" обьявил список претендентов на ее получение в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Премия, которую основали в прошлом году, будет вручена лучшим фильмам в нескольких номинациях: "Полнометражный игровой фильм", "Короткометражный игровой фильм", "Открытие года", "Документальный фильм". В этом году организаторы также ввели награду за "Лучший анимационный фильм". Кроме того будут отмечены лучшие актеры и режиссер.

На премию номинировались фильмы украинского производства, которые впервые продемонстрировали в Украине с 1 октября 2018 по 30 сентября 2019 года.

Лидерами по количеству номинаций стали драма Наримана Алиева "Домой", которая претендует на победу сразу в 6 номинациях, комедия Антонио Лукича "Мои мысли тихие" (5 номинаций) и военная драма Тимура Ященко "U311 "Черкассы" (4 номинации).

Победители станут известны 24 октября на торжественном открытии 3-го международного кинофестиваля "Киевская неделя критики", который пройдет с 24 по 30 октября в кинотеатре "Жовтень".

Общий список номинантов выглядит следующим образом:

Лучший полнометражный игровой фильм

"Домой", реж. Нариман Алиев

"Дикое поле", реж. Ярослав Лодыгин

"U311 "Черкассы"", реж. Тимур Ященко

"Мои мысли тихие", реж. Антонио Лукич

Лучший короткометражный игровой фильм

"Обесцвеченная", реж. Марина Степанская

"Анна", реж. Декель Беренсон

"Рождественские истории", реж. Филипп Сотниченко

"В нашей синагоге", реж. Иван Орленко

Лучший документальный фильм

"Божественные", реж. Роман Бордун

"Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго", реж. Надежда Парфан

"Папа - мамин брат", реж. Вадим Ильков

"Панорама", реж. Юрий Шилов

Лучший анимационный фильм

"Любовь", реж. Никита Лиськов

"Пуповина", реж. Александр Бубнов

"Пока не станет черным", реж. Анастасия Фалилеева

"Лесная песня", реж. Андрей Науменко

Открытие года

"Домой", реж. Нариман Алиев

"Дикое поле", реж. Ярослав Лодыгин

"Мои мысли тихие", реж. Антонио Лукич

"Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго", реж. Надежда Парфан

"U311 "Черкассы"", реж. Тимур Ященко

Лучший режиссер

Вадим Ильков, "Папа - мамин брат"

Нариман Алиев, "Домой"

Тимур Ященко, "U311 "Черкассы""

Антонио Лукич, "Мои мысли тихие"

Лучший актер

Ахтем Сеитаблаев, "Домой"

Евгений Ламах, "U311 "Черкассы""

Андрей Лидаговский, "Мои мысли тихие"

Ремзи Билялов, "Домой"

Лучшая актриса

Дарья Полунина, "Обесцвеченная"

Дарья Барихашвили, "Домой"

Руслана Хазипова, "Дикое поле"

Ирма Витовская, "Мои мысли тихие"

Как сообщали Українські новини, фестиваль "Новое немецкое кино" откроется в Украине в октябре: в программе будет 5 фильмов. А украинский фильм "Посторонний" покажут на двух кинофестивалях в конце сентября.

Также, были названы ТОП-5 фильмов ужасов этой осени.