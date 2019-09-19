Зеленский создал делегацию во главе с Пристайко для участия в Генассамблее ООН

Президент Владимир Зеленский создал делегацию во главе с министром иностранных дел Вадимом Пристайко для участия в работе 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке (США).\r\nОб этом говорится в распоряжении №336 от 19 сентября, передают Українськi Новини.\r\nЗаместителем главы делегации назначен постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.\r\nЧленами делегации также назначены заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда и председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко.\r\nКроме того, в делегации утверждены 5 заместителей членов, среди которых заместитель руководителя Офиса Президента по иностранным делам Игорь Жовква и руководство профильных управлений и департаментов Офиса Президента и Министерства иностранных дел.\r\nЗеленский разрешил делегации привлекать для обеспечения работы советников, экспертов и технических работников.\r\nТакже распоряжением утверждены директивы делегации, однако они прилагаются к документу тайно.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский 23 сентября отправится с визитом в США, где примет участие в заседании Генассамблеи ООН и планирует провести встречу с Президентом США Дональдом Трампом.\r\nТакже Генассамблея ООН включила обсуждение ситуации в Крыму и на Донбассе в повестку дня.