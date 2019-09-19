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19 сентября 2019, четверг, 15:04 80
Политика 2019-09-19T15:04:24+03:00
Українські Новини
Зеленский создал делегацию во главе с Пристайко для участия в Генассамблее ООН

Зеленский создал делегацию во главе с Пристайко для участия в Генассамблее ООН

Президент Владимир Зеленский создал делегацию во главе с министром иностранных дел Вадимом Пристайко для участия в работе 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке (США).

Об этом говорится в распоряжении №336 от 19 сентября, передают Українськi Новини.

Заместителем главы делегации назначен постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

Членами делегации также назначены заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда и председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко.

Кроме того, в делегации утверждены 5 заместителей членов, среди которых заместитель руководителя Офиса Президента по иностранным делам Игорь Жовква и руководство профильных управлений и департаментов Офиса Президента и Министерства иностранных дел.

Зеленский разрешил делегации привлекать для обеспечения работы советников, экспертов и технических работников.

Также распоряжением утверждены директивы делегации, однако они прилагаются к документу тайно.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский 23 сентября отправится с визитом в США, где примет участие в заседании Генассамблеи ООН и планирует провести встречу с Президентом США Дональдом Трампом.

Также Генассамблея ООН включила обсуждение ситуации в Крыму и на Донбассе в повестку дня.

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