Перед выходными в Украине похолодает местами до нуля

20 сентября в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +11…+13 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +10…+18 градусов. В Карпатах без существенных осадков, температура ночью 0…+2 градуса, днем +1…+6 градусов. В Моршине ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков, температура ночью +3…+5 градусов, днем +11…+13 градусов. В Трускавце ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков, температура ночью +3…+5 градусов, днем +11…+13 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью +3…+5 градусов, днем +14…+16 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +10…+16 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +10…+16 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, только днем в Харьковской области небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +12…+17 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, только в Одесской области небольшой дождь; днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +13…+19 градусов. В Крыму облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +14…+19 градусов. В Ялте ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью +7…+9 градусов, днем +16…+18 градусов.

19 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +17...+19 градусов; в Днепре возле Киева +16 градусов.

Как сообщали Українські Новини, прогноз погоды на середину сентября обещал первое похолодание, а первый день недели станет последним теплым.

Тем временем атмосферный фронт резко изменит погоду в Украине.

Также мощный северный циклон принесет снег и заморозки: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине.