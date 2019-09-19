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19 сентября 2019, четверг, 13:55 46
Судебная власть 2019-09-19T15:00:02+03:00
Українські Новини
Иск Богдана против журналистов "Схем" суд перенес на октябрь

Иск Богдана против журналистов "Схем" суд перенес на октябрь

Андрей Богдан. Фото:
Андрей Богдан. Фото: "РБК-Украина"/Виталий Носач

Шевченковский районный суд Киева отложил заседание по иску руководителя Офиса Президента Андрея Богдана против журналистов программы журналистских расследований "Схемы: коррупция в деталях" (проект "Радио Свобода") до 1 октября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"19 сентября 2019 отложено подготовительное судебное заседание по иску Богдана Андрея Иосифовича к ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины", Седлецкой Н.Ю., Савчуку М.В., Егошину В.А. о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации", - сказано в нем.

Судьей удовлетворено ходатайство представителя ответчика об отложении подготовительного судебного заседания в целях обеспечения права на подготовку и подачу отзыва на исковое заявление.

Сообщается, что следующее подготовительное заседание назначено на 1 октября.

Как сообщали Українськi Новини, 22 августа Богдан подал иск на журналистов программы "Схемы" о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации. Также, на Богдана надели наручники в Сен-Тропе, а сам Глава Офиса Президента задумался о кресле мэра Киева.

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