Стадник назначен губернатором Николаевской области: что о нем известно

Президент Владимир Зеленский назначил Александра Стадника на должность председателя Николаевской областной государственной администрации.

Об этом говорится в указе №707 от 18 сентября, передают Українськi Новини.

Стадник с 2012 года работал в органах налоговой инспекции, был начальником управления Государственной фискальной службы в Киеве, исполнял обязанности главы Государственной налоговой инспекции в Днепровском районе Киева.

Согласно данным Единого государственного реестра деклараций лиц, Стадник задекларировал 15 048 гривен доходов за 2018 год. Годовой доход Стадника составила зарплата в 15 023 гривны и проценты от депозитов в банках – 25 гривен.

Его жена Ольга Шульженко задекларировала доход от занятия предпринимательской деятельностью – 674 060 гривен, подарок в денежной форме – 3 000 000 гривен, доход от отчуждения движимого имущества – 824 200 гривен.

Стадник задекларировал 450 000 гривен и 18 000 долларов наличных средств, его жена – 2 700 000 гривен.

В собственности губернатора квартира площадью 125 кв. м в Киеве, квартира площадью 52,2 кв. м в пгт Смолино (Кировоградская область) и земельный участок площадью 1 200 кв. м в селе Гоголев (Киевская область), у его жены – жилой дом площадью 101,3 кв. м в Николаеве.

Стадник владеет автомобилем Porshe Cayenne 2012 года выпуска, его жена – автомобилем Mercedes-Benz GLE-250 2018 года выпуска.

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