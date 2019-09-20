Омеляну напоследок дали надбавку за интенсивный труд размером с оклад

Заработная плата министра инфраструктуры Владимира Омеляна, который нахамил Зеленскому, за август составила 46,7 тыс. гривен, его заместителей - от 15,7 тыс. до 40,6 тыс. гривен, государственного секретаря министерства – 74,6 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства инфраструктуры на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Омеляну в августе, составила 46 700 гривен, из них должностной оклад составил 16 000 гривен, надбавка за выслугу лет – 8 000 гривен, надбавка за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне, - 3 200 гривен, доплата за работу в условиях ограничений – 3 200 гривен, надбавка за интенсивность труда – 16 000 гривен, индексация – 301 гривну.

Сумма удержанных налогов составила 9 106 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная Омеляном, составила 37 594 гривны.

Зарплата заместителей министра инфраструктуры Юрия Лавренюка составила 40 607 гривен, Виктора Довганя - 15 681 гривну, госсекретаря Андрея Галущака – 74 592 гривны.

Как сообщали Українськi Новини, Омелян в июне заработал почти на 30 тыс. гривен меньше госсекретаря Мининфраструктуры. Также у Омеляна рассказали, как далеко продвинулись в реализации Hyperloop за год.

Тем временем Омелян предрек, что Зеленский станет "бандеровцем" к концу срока Президента.