У Омеляна рассказали, как далеко продвинулись в реализации Hyperloop за год

За год реализации Украиной совместного проекта с компанией Hyperloop Transportation Technologies (HTT, США) удалось провести переговоры в Мюнхене (Германия), а также получить научно-технический проект и расширенный отчет от Национальной академии наук Украины. При этом, последний документ датируется февралем 2019 года.

Об этом говорится в ответе Министерства инфраструктуры Украины на информационный запрос Українських Новин.

Так, согласно ответу, в рамках выполнения совместного Меморандума в сентябре 2018 года украинская делегация приняла участие в проводимом Hyperloop в Мюнхене крупном мероприятии. В частности, были обсуждены детали возможного визита в Украину представителей компании Hyperloop Transportation Technologies (HTT), возможность разворачивания в Украине центра НТТ а также перспективы открытия в Украине офиса сертификационной компании TUV SUD.

Кроме того, в январе 2019 года Национальная академия наук Украины (НАНУ) презентовала Министерству научно-технический проект "Перспективы развития транспорта пятого поколения в Украине".

А 21 февраля 2019 года той же НАНУ был обнародован расширенный отчет "Экономические исследования, обоснования перспектив и возможностей развития транспорта пятого поколения в Украине". На базе этого отчета "в дальнейшем будет разрабатываться техническая документация для тестовой линии гиперлуп, что и определит дальнейшее развитие инициативы в целом", - уверены в министерстве.

Как сообщали Українські Новини, 14 июня 2018 года Министерство инфраструктуры подписало меморандум о сотрудничестве с американской компанией Нyperloop Transportation Technologies. Подписи под документом в Киеве поставили министр инфраструктуры Владимир Омелян и исполнительный директор американской компании Дирк Алборн.

Позднее НАНУ заявила, что считает перспективным внедрение скоростной транспортной системы Hyperloop в Украине.