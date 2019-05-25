Омелян нахамил Зеленскому: прикинь, чувак, ты даже не лифтер

Министр инфраструктуры Владимир Омелян опубликовал ответ Владимиру Зеленскому, который накануне во время выступления на iForum накануне обвинил украинских чиновников в косности и не-инновационности.

"Как правило чиновники используют 4 слова: инновация, диджитализация, гиперлуп и Илон Маск. Вообще-то это 5 слов, потому что Илон не будет рад, если его имя и фамилию будут писать вместе",- написал Омелян.

Также министр упрекнул Зеленского в использовании русского языка.

"И извините, что по-украински, потому по-кацапски чиновнику не пристало говорить, тем более президенту", - написал глава Мининфраструктуры.

И правильно говорить не "диджетализация", а дигитализация и, представьте себе, - мы правильно произносим это слово! Возможно на украинском - цифровизация. А кто-то на нем запнулся ... Наверное потому, что, как минимум, не понимает, что это такое.

Ничего, чувак, мы объясним. Потому что у нас у всех мозгов больше, чем у вас", - написал Омелян.

Из поста Омеляна также следует, что инновации в Украине развиваются стремительными темпами.

"Мы уже не говорим о всех инициативах и проектах по дронам, новым и интеллектуальными транспортными системами, цифровыми транспортными моделями, открытым данным и тому подобное. Прикинь, чувак, все, о чем ты сказал, уже в Украине реализуется! Лифт работает, только не ты его начал! И ты максимум там лифтер, потому что даже кнопки принадлежат не тебе", - написал он.

Также министр инфраструктуры обвинил Зеленского в популизме.

"Капитан Очевидность в нашей стране уже есть. Не надо жонглировать терминами, которые вы, мягко говоря, не понимаете. Перед тем, как критиковать работу других людей - придумай что-то свое и разберись в сроках", - написал он.

Напомним, едва вступив в должность Президента, Зеленский принял участие в инновационном форуме, во время которого он сделал много громких заявлений.

Также Зеленский засветился на "Книжном арсенале".