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11 июня 2019, вторник, 20:23 49
Кабмин 2019-06-11T20:31:11+03:00
Українські Новини
Омелян предрек, что Зеленский станет "бандеровцем" к концу срока президента

Омелян предрек, что Зеленский станет "бандеровцем" к концу срока президента

Владимир Омелян. Фото: 112.ua
Владимир Омелян. Фото: 112.ua

Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что к завершению срока своих президентских полномочий Владимир Зеленский станет "бандеровцем", как это происходило со всеми предыдущими президентами Украины.

Об этом Омелян сказал в интервью "Голосу Америки".

"Каждый новый президент Украины начинал свою каденцию с убеждения, что он именно тот, который сможет проводить конструктивный диалог с Москвой, и именно ему дарована роль такого миротворца, будет хорошо заниматься бизнесом, развивать отношения, и не будет никакой угрозы аннексии, или оккупации купаться со стороны России. И каждый президент Украины завершал тем, что фактически становился "бандеровцем", борясь с Российской Федерацией", - считает Омелян.

Министр уточнил, что именно таким путем пошли все предыдущие президенты Украины, включая Виктора Януковича.

"Этим путем прошел Кравчук. Мы все помним севастопольские кризисы и сдачу ядерного оружия. Этим путем прошел Кучма. Мы все помним братство, объятия с Российской Федерацией и кризисы в Тузле. Этим путем прошел и Янукович, и Ющенко и сейчас этот путь уготован Зеленскому", - считает министр.

Как сообщали Українські Новини, большинство жителей села, где родился Бандера, проголосовали за Зеленского.

Зеленский заявил, что Степан Бандера - герой для некоторого процента украинцев.

Тем временем Омелян нахамил Зеленскому, назвав его "максимум лифтером".

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