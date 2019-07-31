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31 июля 2019, среда, 08:20 16 Документ
Кабмин 2019-07-31T08:23:26+03:00
Українські Новини
Омелян в июне заработал почти на 30 тыс. гривен меньше госсекретаря Мининфраструктуры

Омелян в июне заработал почти на 30 тыс. гривен меньше госсекретаря Мининфраструктуры

Владимир Омелян
Владимир Омелян

Заработная плата министра инфраструктуры Владимира Омеляна за июнь составила 45,4 тыс. гривен, его заместителей - от 27,9 тыс. до 42,9 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 72,5 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства инфраструктуры на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Омеляну в июне, составила 45 398 гривен.

Зарплата заместителей министра инфраструктуры Юрия Лавренюка составила 42,9 тыс. гривен, Виктора Довганя - 27,9 тыс. гривен, госсекретаря Андрея Галущака - 72,5 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, в марте Омелян заработал на треть меньше своего госсекретаря.

Ранее САП попросила суд закрыть дело о незаконном обогащении Омеляна.

Также жена Омеляна заработала в 4 раза больше него за год.

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