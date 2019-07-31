Омелян в июне заработал почти на 30 тыс. гривен меньше госсекретаря Мининфраструктуры

Заработная плата министра инфраструктуры Владимира Омеляна за июнь составила 45,4 тыс. гривен, его заместителей - от 27,9 тыс. до 42,9 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 72,5 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства инфраструктуры на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Омеляну в июне, составила 45 398 гривен.

Зарплата заместителей министра инфраструктуры Юрия Лавренюка составила 42,9 тыс. гривен, Виктора Довганя - 27,9 тыс. гривен, госсекретаря Андрея Галущака - 72,5 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, в марте Омелян заработал на треть меньше своего госсекретаря.

Ранее САП попросила суд закрыть дело о незаконном обогащении Омеляна.

Также жена Омеляна заработала в 4 раза больше него за год.