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  • Умер массажист, обвинивший Кевина Спейси в секс-домогательствах в резиденции Малибу
19 сентября 2019, четверг, 09:13 301
Жизнь 2019-09-19T09:30:02+03:00
Українські Новини
Умер массажист, обвинивший Кевина Спейси в секс-домогательствах в резиденции Малибу

Умер массажист, обвинивший Кевина Спейси в секс-домогательствах в резиденции Малибу

Кевин Спейси. Скриншот: Kevin Spacey/YouTube
Кевин Спейси. Скриншот: Kevin Spacey/YouTube

Умер массажист из Малибу, обвинивший американского актера Кевина Спейси в сексуальніх домогательствах осенью 2016 года, сообщает The Hollywood Reporter.

Массажист проходил по делу анонимно под кодовым псевдонимом "Джон Доу". Он утверждал, что подвергся сексуальному нападению Кевина Спейси, согласно сообщению, представленному в суде адвокатами актера.

"Джон Доу" подал претензии в сентябре 2018 год, утверждая, что Спейси принудил его схватить его половые органы во время массажа в частной резиденции в Малибу. В мае федеральный судья в Калифорнии сдвинул дело с места, несмотря на возражения адвокатом Спейси о том, что лицо истца должно быть защищено.

Спустя месяц после того, как стороны пришли к плану производства дела по иску, согласно которому суд должен был продлиться от 7 до 11 дней, массажист умер.

Детали его смерти и возраст неизвестны.

Как сообщали Українські Новини, в июле с Кевина Спейси сняли обвинения в домогательствах, потому что потерпевший отказался давать показания. Ранее полиция США сообщила о видео, на котором Кевин Спейси щупает 18-летнего водителя.

Тем временем Кевин Спейси сделал первое заявление после обвинений в домогательствах.

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