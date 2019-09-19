Умер массажист, обвинивший Кевина Спейси в секс-домогательствах в резиденции Малибу

Умер массажист из Малибу, обвинивший американского актера Кевина Спейси в сексуальніх домогательствах осенью 2016 года, сообщает The Hollywood Reporter.

Массажист проходил по делу анонимно под кодовым псевдонимом "Джон Доу". Он утверждал, что подвергся сексуальному нападению Кевина Спейси, согласно сообщению, представленному в суде адвокатами актера.

"Джон Доу" подал претензии в сентябре 2018 год, утверждая, что Спейси принудил его схватить его половые органы во время массажа в частной резиденции в Малибу. В мае федеральный судья в Калифорнии сдвинул дело с места, несмотря на возражения адвокатом Спейси о том, что лицо истца должно быть защищено.

Спустя месяц после того, как стороны пришли к плану производства дела по иску, согласно которому суд должен был продлиться от 7 до 11 дней, массажист умер.

Детали его смерти и возраст неизвестны.

Как сообщали Українські Новини, в июле с Кевина Спейси сняли обвинения в домогательствах, потому что потерпевший отказался давать показания. Ранее полиция США сообщила о видео, на котором Кевин Спейси щупает 18-летнего водителя.

Тем временем Кевин Спейси сделал первое заявление после обвинений в домогательствах.