Через величезні вечірні затори в Києві таксисти беруть до 700 гривень за поїздку

Незважаючи на те, що чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро затримали ще кілька годин тому, кияни ніяк не можуть роз'їхатися додому. Про це повідомляє "Інформатор".\r\nПовідомляється, що переправа на мосту Метро залишається закритою, на ній працюють правоохоронці. З потоку машин всі їдуть на міст Патона. Величезний затор починається ще на бульварі Дружби народів від Либідської площі. Також "паралізувало" проспект Соборності та всі вулиці навколо Русанівки.\r\nДо Троєщини також складно дістатися, оскільки зупинився рух по Набережному шосе і Набережній Рибальській.\r\nЦіни на таксі різко підвищилися. При чому вартість досягає пристойної суми в 700 гривень.\r\n"Їду на Убері. Водій розповідає, що у зв'язку з подіями на мосту Метро за машину з м Лівобережної до Теремків Убер зараз бере 700 грн", - написав у Facebook Віталій Сич.\r\n"Таксисти! Ви теж люди, де втратили совість і співчуття?" - висловилася Наталя Милерова."За 150 навіть ніхто не хотів з Позняків до м. Дарниці доїхати", - обурені кияни.\r\n\r\n \r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Києві закрили 6 станцій метро через чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро.\r\nКрім того, через сьогодняшні події метро переповнилося пасажирами, була величезна тиснява.