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21 августа 2019, среда, 11:17 125 Дополнено
Судебная власть 2019-08-21T14:00:03+03:00
Українські Новини
Под Киевом инсценировали убийство двух женщин, которых заказали за 50 тысяч долларов

Под Киевом инсценировали убийство двух женщин, которых заказали за 50 тысяч долларов

Задержание причастных к организации убийства двух женщин. Фото: прокуратура Киевской области
Задержание причастных к организации убийства двух женщин. Фото: прокуратура Киевской области

Правоохранители задержали 4 подозреваемых в организации и исполнении заказного убийства двух женщин, которые два дня назад пропали под Киевом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киевской области.

"Во время досудебного расследования установлено, что бывший муж потерпевшей, с которой у него продолжаются судебные споры по разделу имущества после развода, преследуя корыстную цель и осознавая неизбежность судебного решения в пользу бывшей жены и ее дочери, действуя в сговоре со своей третьей женой, заказал и проплатил убийство потерпевшей и ее дочери. Для этого он воспользовался услугами ранее судимого за умышленное убийство. Жизнь двух человек заказчики оценили в 50 000 долларов США", - говорится в нем.

Сейчас все причастные к преступлению задержаны.

Отмечается, что 53-летняя Надежда Головач и ее 31-летняя дочь Юлия Зайковская выехали в субботу, 17 августа, из города Бровары в направлении Киева и пропали.

(Новость дополнена подробностями)

Как сообщает пресс-служба полиции, во время успешной спецоперации, а именно инсценировка убийства, которую совместно провели сотрудники СБУ, милиции и прокуратуры Киевской области правоохранители вышли на группу заказчиков преступления. Задержали 4 подозреваемых в организации заказного убийства двух женщин, жизнь которых оценили в 50 000 долларов США. К счастью, мать и дочь остались живы.

По месту жительства и пребывания проведения санкционированные обыски, в ходе которых выявлено и изъято: сим-карты операторов мобильной связи и мобильные телефоны, банковские карты, часть денежных средств, которыми рассчитывались за совершение заказного убийства.

Как сообщали Українські Новини, в Запорожье ревнивец "заказал" киллеру любовника своей бывшей.

Ранее в Одессе задержали киллера, состоявшего в преступной группировке.

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