Двое мужчин в Чернигове застрелили пару и угнали их автомобиль

Вчера, 17 августа вечером, в полицию позвонили жители Чернигова. Они сообщили, что вблизи городского пешеходного моста кто-то стреляет. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По указанному адресу прибыла полиция. Правоохранители обнаружили тела мужчины и женщины со следами насильственной смерти.

По "горячим следам" полицейские задержали двух мужчин, которые ехали на автомобиле, принадлежащем убитым лицам. В ходе обыска у них обнаружили и изъяли оружие. Мужчины задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи открыли уголовное производство по части 3 статьи 289 Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает уголовную ответственность за незаконное завладение транспортным средством. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с возможной конфискацией имущества.

Также открыто производство по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этой статье - пожизненное лишение свободы.



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