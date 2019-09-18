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18 сентября 2019, среда, 16:08 27
Происшествия 2019-09-18T16:08:58+03:00
Українські Новини
Неизвестный расстрелял из автомата замглавы Акимовки Запорожской области

Неизвестный расстрелял из автомата замглавы Акимовки Запорожской области

Убийство замглавы Акимовки.
Убийство замглавы Акимовки.

Неизвестный утром в среду застрелил из автоматического оружия заместителя поселкового головы Акимовки (районный центр Запорожской области).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Нацполиции в области, передают Українськi Новини.

Нападение на заместителя поселкового головы по вопросам деятельности исполнительных органов Акимовской терроториальной общины Дмитрия Кириллова произошло возле здания ЗАГСа по ул. Молодых патриотов, 10.

Неизвестный выстрелил из автомата несколько раз в чиновника почти в упор, после чего скрылся во дворах.

Объявлена операция "Перехват", идут поиски автомобиля, на котором, вероятно, скрылся убийца.

Убийство замглавы Акимовки.Убийство замглавы Акимовки.

Как сообщали Українськi Новини, 18 сентября в Николаеве на одной из заправок обнаружили обнаружили тела троих сотрудников АЗС.

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