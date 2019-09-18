Неизвестный расстрелял из автомата замглавы Акимовки Запорожской области

Неизвестный утром в среду застрелил из автоматического оружия заместителя поселкового головы Акимовки (районный центр Запорожской области).\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы управления Нацполиции в области, передают Українськi Новини.\r\nНападение на заместителя поселкового головы по вопросам деятельности исполнительных органов Акимовской терроториальной общины Дмитрия Кириллова произошло возле здания ЗАГСа по ул. Молодых патриотов, 10.\r\nНеизвестный выстрелил из автомата несколько раз в чиновника почти в упор, после чего скрылся во дворах.\r\nОбъявлена операция "Перехват", идут поиски автомобиля, на котором, вероятно, скрылся убийца.\r\nУбийство замглавы Акимовки.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 18 сентября в Николаеве на одной из заправок обнаружили обнаружили тела троих сотрудников АЗС.