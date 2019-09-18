підписатися на розсилку
24.55 24.95
26.9 27.5
˟
18 вересня 2019, середа, 20:31 14
Верховна Рада і партії 2019-09-18T21:30:02+03:00
Українські Новини
Кнопкодавів від "Слуги народу" попередили про необхідність дотримання закону

Кнопкодавів від "Слуги народу" попередили про необхідність дотримання закону

Олена Копанчук. Фото: Олена Копанчук/Facebook
Олена Копанчук. Фото: Олена Копанчук/Facebook

Комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи попереджає депутатів Олену Копанчук і Сергія Литвиненка (обидва - фракція "Слуга народу") про необхідність дотримання норм Конституції у зв'язку з встановленням факту їх неперсонального голосування.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні комітету в середу, передають Українські Новини.

Згідно з рішенням комітету, Копанчук і Литвиненко попереджають про необхідність дотримання норм Конституції.

"Пропонується прийняти до відома доручення першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука та звернення співголови депутатської фракції політичної партії "Європейська солідарність" Артура Герасимова щодо неперсонального голосування окремими народними депутатами", - зачитав рішення голова комітету Сергій Кальченко ("Слуга народу").

Зокрема, Стефанчук повідомив про неперсональне голосування депутатів від "Слуги народу" Олени Копанчук і Сергія Литвиненка, а також позафракційного Олександра Ковальова.

Ковальова вирішили запросити на наступне засідання для підтвердження або спростування інформації, оприлюдненої у ЗМІ, про його неперсональне голосування. Сам парламентарій не з'явився на засідання.

У той же час Копанчук і Литвиненко були присутні на засідання комітету. У ході засідання комітету зі свободи слова журналісти громадського руху "Чесно", які повідомили про факти неперсонального голосування, заявили про погрози Ковальова в їх адресу.

"Він (Ковальов) сфотографував мене, відправив в месенджері, не сказав кому. Я запитав, він сказав, щоб я не хвилювався: "Я спортивний, міцний. Ми з тобою зустрінемося, поговоримо поза парламентом, обговоримо цю ситуацію", - розповів один з журналістів. За даним фактом вони написали заяву в поліцію.

Як повідомляли Українські Новини, народний депутат від "Слуги народу" Олена Копанчук зізналася у "кнопкодавстві" і публічно вибачилася за нього, мотивуючи це тим, що даний законопроект був для неї важливий і вона проголосувала за колегу.

Також стало відомо, що депутат-мажоритарник від "Слуги народу" Сергій Литвиненко проголосував за Олександра Скічка.

Тим часом Арахамія заявив, що Копанчук і Литвиненко не мають наміру складати повноваження за неперсональне голосування.

Більше новин про: кнопкодавство Олександр Ковальов Сергій Литвиненко Рада 9 скликання Олена Копанчук

Архів
Новини
Психолог розповів про причини, через які чоловік погрожував підірвати міст у Києві 21:03
Комітет рекомендує Верховній Раді ввести контрактну форму державної служби 20:51
Міст Метро. Скріншот трансляції
Чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, затримали: вибухівки не виявили 20:50 Доповнено
Кнопкодавів від "Слуги народу" попередили про необхідність дотримання закону 20:31
Платформа Бойка запропонувала прем'єру кандидатів на заміну В'ятровичу 19:20
більше новин
Коломойський поклав око на "Енергоатом", – Кулик 15:23
Підпал будинку Гонтаревої вигідний самій екс-голові НБУ, - Голобуцький 11:04
Зробити нормою п'ять дітей в українській родині є одним із завдань політики Зеленського, - Карижський 15:05
В четвер Зеленський обговорить з аграріями земельну реформу 14:15
Законопроект "Про столицю" повинен отримати експертну оцінку Венеціанської комісії, - Кличко 18:47
більше новин
Коломойський поклав око на "Енергоатом", – Кулик 15:23
Пожежа в будинку Гонтарєвої. Скріншот відео theБабель
Під Києвом спалили будинок Гонтаревої 08:35
У всіх звільнених українців довічна заборона на в'їзд до Росії, - адвокат 08:39
Військові захопили кулеметника "ДНР" і вбили 3 бойовиків 22:37
Українки на посадах генералів: в Міноборони назвали єдину проблему на шляху до рівності 08:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok