Кнопкодавів від "Слуги народу" попередили про необхідність дотримання закону

Комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи попереджає депутатів Олену Копанчук і Сергія Литвиненка (обидва - фракція "Слуга народу") про необхідність дотримання норм Конституції у зв'язку з встановленням факту їх неперсонального голосування.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні комітету в середу, передають Українські Новини.



Згідно з рішенням комітету, Копанчук і Литвиненко попереджають про необхідність дотримання норм Конституції.



"Пропонується прийняти до відома доручення першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука та звернення співголови депутатської фракції політичної партії "Європейська солідарність" Артура Герасимова щодо неперсонального голосування окремими народними депутатами", - зачитав рішення голова комітету Сергій Кальченко ("Слуга народу").



Зокрема, Стефанчук повідомив про неперсональне голосування депутатів від "Слуги народу" Олени Копанчук і Сергія Литвиненка, а також позафракційного Олександра Ковальова.



Ковальова вирішили запросити на наступне засідання для підтвердження або спростування інформації, оприлюдненої у ЗМІ, про його неперсональне голосування. Сам парламентарій не з'явився на засідання.



У той же час Копанчук і Литвиненко були присутні на засідання комітету. У ході засідання комітету зі свободи слова журналісти громадського руху "Чесно", які повідомили про факти неперсонального голосування, заявили про погрози Ковальова в їх адресу.



"Він (Ковальов) сфотографував мене, відправив в месенджері, не сказав кому. Я запитав, він сказав, щоб я не хвилювався: "Я спортивний, міцний. Ми з тобою зустрінемося, поговоримо поза парламентом, обговоримо цю ситуацію", - розповів один з журналістів. За даним фактом вони написали заяву в поліцію.



Як повідомляли Українські Новини, народний депутат від "Слуги народу" Олена Копанчук зізналася у "кнопкодавстві" і публічно вибачилася за нього, мотивуючи це тим, що даний законопроект був для неї важливий і вона проголосувала за колегу.



Також стало відомо, що депутат-мажоритарник від "Слуги народу" Сергій Литвиненко проголосував за Олександра Скічка.



Тим часом Арахамія заявив, що Копанчук і Литвиненко не мають наміру складати повноваження за неперсональне голосування.