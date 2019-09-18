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18 вересня 2019, середа, 17:48 42
Зовнішня політика 2019-09-18T21:00:05+03:00
Українські Новини
Радники лідерів "нормандського формату" погодили "формулу" виборів на Донбасі

Радники лідерів "нормандського формату" погодили "формулу" виборів на Донбасі

Нормандський формат. Фото: news.tut.by
Нормандський формат. Фото: news.tut.by

Радники лідерів "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) на зустрічі 2 вересня погодили текст так званої "формули Штайнмайєра" для проведення виборів на Донбасі.

Про це міністр закордонних справ Вадим Пристайко сказав під час спільного засідання комітетів Верховної Ради з питань зовнішньої політики і питань інтеграції України з Європейським Союзом, передають Українські Новини.

"Формула Штайнмайєра", яку обговорено і погоджено, зокрема і мною як представником України на зустрічі 2 вересня, написана абсолютно чітко... Цього разу радники "нормандської четвірки" домовилися про конкретний текст, який передбачає, що закон про особливий статус (Донбасу) набуває чинності в попередньому форматі на момент проведення виборів і остаточно цей закон набуває чинності в момент, коли ОБСЄ приймає рішення, що вибори пройшли відповідно до високих стандартів ОБСЄ", - сказав Пристайко.

З його слів, радники не погоджували ані коли, ані в який спосіб проводяться вибори, ані момент отримання Україною контролю над кордоном.

Радники 2 вересня також підтвердили першочергове розведення військ на 3 ділянках (їх розведення у Станиці Луганській наприкінці червня підтвердила Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ), ще передбачається розведення в Золотому і Петровському).

Як повідомляли Українські Новини, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко раніше заявив, що на зустрічі лідери "Нормандського формату" мають намір розглянути так звану "формулу Штайнмайєра", яка регулює часткове вступ в силу особливого статусу Донбасу в день проведення місцевих виборів, а на постійній основі - після підтвердження Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) їх відповідності міжнародним стандартам.

Також м Пристайко заявив про необхідність зміни закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей"

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