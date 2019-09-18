Начальник ГУ Нацполиции в Запорізькій області їздить на Infiniti і заробив за рік майже мільйон гривень

Начальник Головного управління Національної поліції у Запорізькій області Микола Лушпієнко задекларував 920 014 гривень доходів, отриманих у 2018 році.

Про це йдеться в його декларації в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

З них 427 049 гривень становить зарплата в Нацполции, 490 000 гривень - дохід від відчуження рухомого майна, 2 928 гривень – страхові виплати, 37 гривень – бонуси від Приватбанку. У власності Лушпієнко житла немає, він володіє місцем для парковки в Києві площею 12,5 кв. м і орендує квартиру 71,79 кв. м в Сумах.

Начальник ГУ Нацполиции користується автомобілем Infiniti QX56 2010 року випуску, що належить громадянці Євгенії Кшеминской.

Готівкою у нього 53 тис. доларів і 217 тис. гривень, а також на рахунках в банках 137 гривень.

В 2018 році Лушпієнко припинив володіння або користування рухомим майном, транспортним засобом.

Як повідомляли Українські Новини, 17 вересня голова Національної поліції Сергій Князєв призначив начальником Головного управління Нацполіції в Запорізькій області Миколи Лушпієнка.

Раніше неизвестный розстріляв з автомата заступника глави Якимівки Запорізької області. Тим часом Глава Нацполіції Князєв за серпень отримав 152 тис. гривень.