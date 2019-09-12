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12 сентября 2019, четверг, 10:36 647 Документ
Силовые структуры 2019-09-12T10:38:01+03:00
Українські Новини
Глава Нацполиции Князев за август получил 152 тыс. гривен

Глава Нацполиции Князев за август получил 152 тыс. гривен

Глава Национальной полиции Сергей Князев
Глава Национальной полиции Сергей Князев

Заработная плата главы Национальной полиции Сергея Князева за август составила 151 887 гривен.

Об этом говорится в ответе Национальной полиции на запрос Українських Новин.

Должностной оклад Князева составил 40 000 гривен, оклад за специальное звание - 3 000 гривен, надбавка за стаж службы - 21 500 гривен, надбавка за выполнение функций эксперта по вопросам тайн - 8 000 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 8 000 гривен, доплата за почетное звание "Заслуженный юрист" - 4 000 гривен, надбавка за специфические условия службы - 64 500 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, руководитель Национальной полиции Сергей Князев задекларировал аренду квартиры в Киеве, 2 квартиры, 2 земельных участка, 1,9 млн гривен дохода, 1,3 млн 10 тыс. долларов 10 тыс. евро наличных средств, а также 0.9 млн гривен уплаченных алиментов за 2018 год.

Ранее Князев признался, что думал об отставке из-за убийства 5-летнего мальчика под Киевом. Князев сообщил, что чувствует стыд, когда видит детские игрушки возле МВД, куда их приносят обычные люди в знак памяти погибшего мальчика.

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