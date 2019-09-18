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18 сентября 2019, среда, 17:34 22
Происшествия 2019-09-18T17:35:47+03:00
Українські Новини
Под Одессой отдыхающие едва спаслись от оползня

Под Одессой отдыхающие едва спаслись от оползня

На побережье Черного моря в районе курортного села Санжейка под Одессой обвалилась часть склона, и несколько тонн земли чуть было не накрыли вездеход с пассажирами.

Об этом говорится в сюжете ТСН, передают Українські Новини.

Момент обвала засняли на камеру отдыхающие, которые катались на багги по пляжу вдоль моря. Земля свалилась в паре метров от туристов, когда те произжали момо склонов. Чудом никто не пострадал. 

Такие оползни в Одесской области не редкость, и местные заранее предупреждают приезжих о том, что такое может произойти в любой момент. Но чаще всего туристы пренебрегают предостережениям и отдыхают на пляже прямо под склонами.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Одессе оползень сошел со склона на пляже и отдыхающих засыпало землей.

Также в Сарнинском районе Ровенской области на территории песчаного карьера произошел сдвиг в результате чего засыпало двух детей, в Колумбии из-за обвала погибло 19 человек, а в Перу оползень накрыл 15 человек во время празднования церемонии бракосочетания.

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