Україна буде домовлятися з Європою про масштабний транзит газу на 10 років

Україна на тристоронніх переговорах намір домовлятися з Європою і Росією на 10-річний контракт на транзит природного газу в обсягах до 90 млрд куб. м в рік, в той час, як "Нафтогаз" прогнозує збільшення транзиту газу до 2019

Про це на брифінгу заявив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, передають Українські Новини.

"У нас є позиція, озвучена віце-президентом Європейської комісії з Енергетичного союзу Марош Шефчович. Там були названі певні обсяги і терміни. Ми повністю підтримуємо позицію, ви, напевно, чули 60 +30 на 10 років. Тому ми будемо підтримувати в переговорах цю позицію", - сказав він.

Таким чином, Оржель заявив, що позиція України передбачає пропозицію десятирічного контракта на транзит 60 млрд кубометрів за угодою з "Газпромом" і 30 млрд кубометрів за угодою з європейськими компаніями.

Як повідомляли Українські Новини, Шефрович заявив, що переговори щодо транзиту газу пройдуть 19 вересня.

"Нафтогаз" готовий скоротити позовні вимоги до "Газпрому" з 12 млрд доларів до 2 млрд доларів у разі укладення довгострокового контракту з транзиту газу через територію України.

Тим часом Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" планує збільшити імпорт природного газу на 18,1%, або на 1,266 млрд куб. м до 8,266 млрд. куб. м в 2019 році порівняно з 2018 роком.