підписатися на розсилку
24.55 24.95
26.9 27.5
˟
18 вересня 2019, середа, 15:02 22
Економіка 2019-09-18T16:15:01+03:00
Українські Новини
Україна буде домовлятися з Європою про масштабний транзит газу на 10 років

Україна буде домовлятися з Європою про масштабний транзит газу на 10 років

Прапори України і Європейського Союзу.
Прапори України і Європейського Союзу.

Україна на тристоронніх переговорах намір домовлятися з Європою і Росією на 10-річний контракт на транзит природного газу в обсягах до 90 млрд куб. м в рік, в той час, як "Нафтогаз" прогнозує збільшення транзиту газу до 2019.

Про це на брифінгу заявив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, передають Українські Новини.

"У нас є позиція, озвучена віце-президентом Європейської комісії з Енергетичного союзу Марош Шефчович. Там були названі певні обсяги і терміни. Ми повністю підтримуємо позицію, ви, напевно, чули 60 +30 на 10 років. Тому ми будемо підтримувати в переговорах цю позицію", - сказав він.

Таким чином, Оржель заявив, що позиція України передбачає пропозицію десятирічного контракта на транзит 60 млрд кубометрів за угодою з "Газпромом" і 30 млрд кубометрів за угодою з європейськими компаніями.

Як повідомляли Українські Новини, Шефрович заявив, що переговори щодо транзиту газу пройдуть 19 вересня.

"Нафтогаз" готовий скоротити позовні вимоги до "Газпрому" з 12 млрд доларів до 2 млрд доларів у разі укладення довгострокового контракту з транзиту газу через територію України.

Тим часом Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" планує збільшити імпорт природного газу на 18,1%, або на 1,266 млрд куб. м до 8,266 млрд. куб. м в 2019 році порівняно з 2018 роком.

Більше новин про: Природний газ транзит газу Україна-ЄС Олексій Оржель

Архів
Новини
Біля Дніпра побудують першу в області біогазову електростанцію, – ЗМІ 16:06
У разі ухвалення податкових змін українські компанії втратять міжнародні ринки, – ЄБА 16:02
Рабин Києва заявив, що процес звільнення полонених вдалося довести до щасливого кінця завдяки Медведчуку 15:44
Ціни на дизель злетять: зупинився вже другий порт з прийому палива 15:22
Князєв призначив нового начальника Нацполіції Запорізької області 15:17
більше новин
Коломойський поклав око на "Енергоатом", – Кулик 15:23
Підпал будинку Гонтаревої вигідний самій екс-голові НБУ, - Голобуцький 11:04
Зробити нормою п'ять дітей в українській родині є одним із завдань політики Зеленського, - Карижський 15:05
Один з керівників Нацполіції "кошмарить" співробітників ІТ-сфери на користь бізнесу його дружини, – розслідування "Стоп корупції" 19:45
Біля Дніпра побудують першу в області біогазову електростанцію, – ЗМІ 16:06
більше новин
Коломойський поклав око на "Енергоатом", – Кулик 15:23
Пожежа в будинку Гонтарєвої. Скріншот відео theБабель
Під Києвом спалили будинок Гонтаревої 08:35
У всіх звільнених українців довічна заборона на в'їзд до Росії, - адвокат 08:39
Військові захопили кулеметника "ДНР" і вбили 3 бойовиків 22:37
Українки на посадах генералів: в Міноборони назвали єдину проблему на шляху до рівності 08:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok