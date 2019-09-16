Голод вселенского масштаба: гигантская черная дыра в галактике Млечный Путь начала пожирать все вокруг себя

В прошлом месяце сверхмассивная черная дыра, которая находится в центре Млечного Пути, производила загадочные вспышки. По мнению астрономов из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, черная дыра испытывает голод галактических масштабов, сообщает "Сегодня" со ссылкой на "Digital Trends".

Черная дыра Стрелец A*, которая находится в центре нашей галактики, является относительно спокойной. Но 13 мая этого года вещество вокруг черной дыры начало светиться в 2 раза ярче, чем обычно. Это указывает на то, что черная дыра начала потреблять гораздо больше пыли и газа, чем обычно.

"Впервые за 24 года наблюдений мы ничего подобного ранее не видели. Обычно черная дыра вела себя спокойно и сидела "на диете", но теперь у нее разразился настоящий голод вселенского масштаба, и она начала активно пожирать все вокруг себя", – объясняет профессор физики и астрономи Андреа Гез.

Ученые пока не могут сказать, что будет происходить дальше в долгосрочной перспективе. Будет ли Стрелец А* "поедать" материю вокруг себя активнее или это процесс вскоре остановится. Сперва ученым нужно точно установить причину возникновения вспышек.

"Большой вопрос заключается в том, входит ли черная дыра в новую фазу. Например, черная дыра активно поглощает всю материю вокруг, или просто к объекту случайно приблизилась некая звезда, которую разрушил Стрелец А* или просто "откусил" от нее гигантский кусок", – объясняет соавтор исследования Марк Моррис.

Вероятнее всего, близ черной дыры пролетела звезда S0-2, которая прошла максимально близко летом этого года, но не была полностью поглощена. В результате такого маневра звезда потеряла большую часть газа, которому потребовалось некоторое время, чтобы быть поглощенным черной дырой, что и вызвало загадочные вспышки. Альтернативная теория гласит, что черная дыра поглотила массивную планету размером с Юпитер, что вызвало короткие, но мощные вспышки.

Однако ученые уверены в общем мнении, что Стрелец А* сейчас очень "голодная", но это не представляет опасности для человечества. Черная дыра находится очень далеко от нас на расстоянии 26 тысяч световых лет.



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