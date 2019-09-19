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19 вересня 2019, четвер, 06:30 5 Інфографіка
Життя 2019-09-19T07:02:54+03:00
Українські Новини
Наступного тижня Україну накриє сильна магнітна буря

Наступного тижня Україну накриє сильна магнітна буря

Магнітні бурі. Фото: SunFood.com.ua
Магнітні бурі. Фото: SunFood.com.ua

На наступному тижні, 27-29 вересня Україну накриє сильна магнітна буря. Водночас астрономи зазначили, надмасивна чорна діра, яка розташована в центрі Чумацького Шляху, виробляла загадкові спалахи.

Про це свідчать дані Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

Так, у п'ятницю і суботу, 27 і 28 вересня, очікується буря рівня G2, потім в неділю вона послабиться до рівня G1.

В кінці місяця, 30 вересня буря вщухне, але буде відчуватися ще порушення магнітосфери, як і на початку наступного місяця, 2 жовтня.

Зазначимо, G-індекс розробило Національне управлінням океанічних і атмосферних досліджень у 1999 році. Цей спеціальний показник означає інтенсивність геомагнітної бурі впливу видозмін магнітного поля Землі на живі організми та електричні прилади.

Для того, щоб самопочуття не погіршилося, лікарі радять пити більше води, більше їсти фруктів і овочів, гуляти на свіжому повітрі, а також уникати стресових ситуацій.

Як повідомляли Українські Новини, в Європі, за довгостроковими прогнозами, взимку 2020 року температура буде найнижчою за останні 30 років. Тим часом, на Європу вже насувається потужний циклон.

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