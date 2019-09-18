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18 сентября 2019, среда, 13:35 628
Жизнь 2019-09-18T13:35:20+03:00
Українські Новини
В четверг в Украине похолодает до нуля, штормовой ветер и дожди

В четверг в Украине похолодает до нуля, штормовой ветер и дожди

Холод. Фото: pixabay
Холод. Фото: pixabay

19 сентября в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +13…+15 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +11…+17 градусов. В Карпатах ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, температура ночью 0…+5 градусов, днем 0…+5 градусов. В Моршине ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, температура ночью +5…+7 градусов, днем +12…+14 градусов. В Трускавце ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, температура ночью +5…+7 градусов, днем +12…+14 градусов. В Сваляве ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, температура ночью +6…+8 градусов, днем +15…+17 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +10…+17 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +12…+19 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +13…+19 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +15…+21 градус. В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +16…+21 градус. В Ялте без осадков. Температура ночью +9…+11 градусов, днем +18…+20 градусов. 18 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +19...+22 градуса; в Днепре возле Киева +18 градусов.

Как сообщали Українські Новини, июль 2019 в мире стал самым жарким в истории.

По прогнозам синоптиков, октябрь в 2019 году будет контрастным

Тем временем, в Карпатах выпал первый снег.

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