Экс-замминистр внутренних дел Ратушняк заочно арестован судом

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего заместителя министра внутренних дел Виктора Ратушняка в то время, как ГПУ остановила расследование по убийствам милиционеров на Майдане

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры, передают Українськi Новини.

Указано, что управлением специальных расследований Генеральной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего заместителя министра внутренних дел в организации превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов во время преследования активистов Евромайдана.

Также Ратушняк подозревается в причастности к организации умышленных убийств и покушений на умышленные убийства участников массовых акций протеста в центральной части Киева 18-20 февраля 2014 года.

Следственным судьей Печерского районного суда Киева 16 сентября удовлетворено ходатайство следователя, согласованное с прокурором, и в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

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