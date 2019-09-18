Экс-замминистр внутренних дел Ратушняк заочно арестован судом

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего заместителя министра внутренних дел Виктора Ратушняка в то время, как ГПУ остановила расследование по убийствам милиционеров на Майдане.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры, передают Українськi Новини.\r\nУказано, что управлением специальных расследований Генеральной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего заместителя министра внутренних дел в организации превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов во время преследования активистов Евромайдана.\r\nТакже Ратушняк подозревается в причастности к организации умышленных убийств и покушений на умышленные убийства участников массовых акций протеста в центральной части Киева 18-20 февраля 2014 года.\r\nСледственным судьей Печерского районного суда Киева 16 сентября удовлетворено ходатайство следователя, согласованное с прокурором, и в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.\r\nДосудебное расследование продолжается.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Геращенко хочет стать замминистра внутренних дел.\r\nТем временем Кабмин предлагает Раде увеличить финансирование Генпрокуратуры на 5,5% в 2020.