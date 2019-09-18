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18 сентября 2019, среда, 08:00 1476
Силовые структуры 2019-09-18T10:22:48+03:00
Українські Новини
Украинки на должностях генералов: в Минобороны назвали единственную проблему на пути к равенству

Украинки на должностях генералов: в Минобороны назвали единственную проблему на пути к равенству

Женщины-военные. Фото: Минобороны
Женщины-военные. Фото: Минобороны

В то время, как более 23 тыс. женщин пополнили ряды ВСУ за последние 10 лет, уже в ближайшие годы в Украине может появится первая женщина-генерал.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины, передают Українські Новини.

"Женщина-генерал. Шансы у украинок большие. Через несколько лет окажемся в ситуации, когда женщины будут претендовать на замещение руководящих должностей не только в области юриспруденции или медобеспечения, но и на серьезных командных должностях, как в НАТО", - сказано в сообщении.

Согласно ему, количество женщин-офицеров, которые учатся на оперативном уровне, за последние пять лет выросло в несколько раз, и если раньше женщина на оперативном уровне - это единичный случай вроде медика, то сейчас женщины есть и на командных специальностях. 

В ведомстве подчеркнули, что проблемой остается ментальная готовность офицеров-мужчин к восприятию и выполнению решений и команд, которые отдает женщина-офицер.

"Во время нынешней войны все увидели, что у нас есть военнослужащие-женщины, которые удивляют даже западных партнеров", - отметили в Минобороны.

Отмечается, что на высших должностях женщины должны выполнять все нагрузки наравне с мужчинами в соответствии с ее должностными обязанностями, но такие служебные требования действуют и в армиях стран НАТО.

Раньше Українські Новини публиковали фото новой женской военной формы ВСУ.

Тем временем должность гинеколога-акушера хотят ввести в военных госпиталях.

Больше новостей о: ВСУ женщины в армии гендерное равенство Министерство обороны Украины

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