Должность гинеколога-акушера хотят ввести в военных госпиталях

Министр по делам ветеранов Ирина Фриз инициирует внесение изменений в устав Вооруженных сил Украины относительно введения должности гинеколога-акушера в военных госпиталях.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передают Українськi Новини.

"Одним из приоритетов является предоставление качественных акушерских и гинекологических услуг для женщин-военных, находящихся на передовой. В рамках деятельности платформы "Безопасность. Женщины. Мир" будет внесено законодательное предложение о внесении изменений в устав ВСУ относительно обязательного введения должности гинеколога-акушера в военных госпиталях", - сказала министр в ходе встречи с представительницами общественного объединения "Женское ветеранское движение" и руководителем международного благотворительного фонда "Украинский фонд общественного здоровья" Галиной Скипальской.

Во время встречи были обсуждены министерские проекты по оказанию психосоциальной реабилитации и системе оказания медицинских услуг для ветеранов.

Также собеседники уделили внимание вопросам разработки методики для налаживания стратегической коммуникации женщин-ветеранов с общинами, их привлечения к активной деятельности в регионах.

Как сообщали Українськi Новини, в марте министр обороны Степан Полторак констатировал, что за 5 лет войны на востоке Украины 7 тыс. военнослужащих-женщин стали участницами боевых действий, 6 из них погибли. Также ​в сети показали украинских женщин-воинов такими, как они есть.

Ранее ​женщины-военнослужащие рассказали о гендерной дискриминации в армии.