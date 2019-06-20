подписаться на рассылку
26.15 26.5
29.1 29.85
˟
20 июня 2019, четверг, 14:27 269
Силовые структуры 2019-06-20T14:35:39+03:00
Українські Новини
Должность гинеколога-акушера хотят ввести в военных госпиталях

Должность гинеколога-акушера хотят ввести в военных госпиталях

Ирина Фриз. Фото: Agora.md
Ирина Фриз. Фото: Agora.md

Министр по делам ветеранов Ирина Фриз инициирует внесение изменений в устав Вооруженных сил Украины относительно введения должности гинеколога-акушера в военных госпиталях.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передают Українськi Новини.

"Одним из приоритетов является предоставление качественных акушерских и гинекологических услуг для женщин-военных, находящихся на передовой. В рамках деятельности платформы "Безопасность. Женщины. Мир" будет внесено законодательное предложение о внесении изменений в устав ВСУ относительно обязательного введения должности гинеколога-акушера в военных госпиталях", - сказала министр в ходе встречи с представительницами общественного объединения "Женское ветеранское движение" и руководителем международного благотворительного фонда "Украинский фонд общественного здоровья" Галиной Скипальской.

Во время встречи были обсуждены министерские проекты по оказанию психосоциальной реабилитации и системе оказания медицинских услуг для ветеранов.

Также собеседники уделили внимание вопросам разработки методики для налаживания стратегической коммуникации женщин-ветеранов с общинами, их привлечения к активной деятельности в регионах.

Как сообщали Українськi Новини, в марте министр обороны Степан Полторак констатировал, что за 5 лет войны на востоке Украины 7 тыс. военнослужащих-женщин стали участницами боевых действий, 6 из них погибли. Также ​в сети показали украинских женщин-воинов такими, как они есть.

Ранее ​женщины-военнослужащие рассказали о гендерной дискриминации в армии.

Больше новостей о: Гинеколог женщины в армии война на Донбассе Ирина Фриз

Архив
Новости
В мае зарплата Холодницкого уменьшилась сразу на 200 тыс. гривен 14:29 Документ
Должность гинеколога-акушера хотят ввести в военных госпиталях 14:27
ГБР вызвало на допросы по заявлениям Портнова Макеенко и Тигипко. На очереди Порошенко, – Труба 14:26
Зеленский создал Офис президента и комиссию по реорганизации АП 14:03
Для очистки нефтепровода "Дружба" от некондиционной нефти необходимо 5 месяцев, - "Укртранснефть" 14:00
больше новостей
Жара усилится, а потом резко похолодает: синоптик дала прогноз до конца недели 06:00 Карта
Зеленский подписал первый закон - об отпусках для усыновителей детей-сирот 11:17
Сытник проводит отпуск в Греции, хотя Зеленский требовал от него громких расследований за 3 месяца 11:17
Игорь Гиркин и Александр Бородай. Скриншот youtube/Politie
Обнародованы телефонные переговоры боевиков с Аксеновым и Сурковым по делу MH17 15:27
Град и шквалы: в части Украины объявлено штормовое предупреждение 11:10
больше новостей
Портнова восстановили в должности профессора Киевского университета Шевченко 11:20
Тымчук погиб во время чистки наградного пистолета в своей квартире 13:33
Сытник проводит отпуск в Греции, хотя Зеленский требовал от него громких расследований за 3 месяца 11:17
Президент Владимир Зеленский на передовой. Фото: president.gov.ua
Минобороны опровергло свое же сообщение о призыве Зеленского на военную службу 07:00 Документ
Митрополит Онуфрий встретился с буковинской школьницей, которую травили одноклассники из-за посещения "неправильной церкви" 18:54
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok