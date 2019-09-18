Українки на посадах генералів: в Міноборони назвали єдину проблему на шляху до рівності

У той час, як понад 23 тис. жінок поповнили лави ЗСУ за останні 10 років, вже найближчими роками в Україні може з'явиться перша жінка-генерал.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони України, передають Українські Новини.

"Жінка-генерал. Шанси у українок великі. Через кілька років опинимося в ситуації, коли жінки будуть претендувати на заміщення керівних посад не тільки у галузі юриспруденції або медзабезпечення, але і на серйозних командних посадах, як в НАТО", - сказано в повідомленні.

Згідно йому, кількість жінок-офіцерів, які навчаються на оперативному рівні, за останні п'ять років зросла в декілька разів, і якщо раніше жінка на оперативному рівні - це одиничний випадок начебто медика, то зараз жінки є і на командних спеціальностях.

У відомстві підкреслили, що проблемою залишається ментальна готовність офіцерів-чоловіків до сприйняття і виконання рішень та команд, які віддає жінка-офіцер.

"Під час нинішньої війни всі побачили, що у нас є військовослужбовиці, які дивують навіть західних партнерів", - зазначили в Міноборони.

Наголошується, що на вищих посадах жінки повинні виконувати всі навантаження нарівні з чоловіками у відповідності з її посадовими обов'язками, але такі службові вимоги діють і в арміях країн НАТО.

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