В сети показали, как будет выглядеть женская военная форма ВСУ

Для женщин-военнослужащих разработали новые образцы формы.\r\nОб этом корреспонденту АрмияInform сообщили в Главном управлении развития и материального обеспечения Вооруженных Сил Украины.\r\n"На сегодняшний день образец новой шляпы, вместо фуражки, в котором привыкли видеть только военных мужчин, готов. Женская фуражка стала более элегантной, такой, которая больше подходит женщине и подходит к опрятной прически. Разработчики долго выбирали форму изделия. Остановились на варианте вроде американского образца женского головного убора. Сейчас подготовлен документ на разрешение военно-исследовательского испытания данного изделия. До конца текущего года разработка женских повседневных фуражек завершится и со следующего планируется закупка у производителя", - говорится в сообщении.\r\nОтмечается, что работают разработчики женской формы одежды и над новой модификацией зимней шапки. Однако о новациях в этом элементе формы одежды пока не рассказывают.\r\nКроме того, плащ и пальто с двубортных изменятся на однобортные. С учетом физиологических показателей женщин, курсанток и лицеисток разработают меньшую и меньшую колодку для пошива обуви. Поэтому официально будет и 35-й размер туфель. Также ожидается совершенствование и сапог в повседневной форме одежды.\r\n\r\n\r\nНовая женская форма ВСУ. Фото: АрмияInform \r\nКак сообщали Українські Новини, в 2017 министр обороны утвердил новые правила ношения военной формы и знаков различия.\r\nТем временем за незаконное ношение военной формы с шевронами ВСУ хотят штрафовать на 6,8 тыс. гривен.\r\nТакже в военных госпиталях хотят ввести должность гинеколога-акушера.\r\nВ марте министр обороны Степан Полторак констатировал, что за 5 лет войны на востоке Украины 7 тыс. военнослужащих-женщин стали участницами боевых действий, 6 из них погибли.