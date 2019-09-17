Військовий загинув під час виконання бойового завдання на Донбасі, ще двоє поранені

Бойовики 5 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у вівторок, 17 вересня, 2 українських військовослужбовців поранено, 1 військовий загинув після того, як на Донбасі українські військові також понесли втрати

Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС, передають Українські Новини.

"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню. Супротивник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 82 мм. А також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї", - сказано в ньому.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил у районі Новотроїцького, Водяного і Павлополя.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил біля Залізного і Новотошківського.

Від початку доби при виконанні бойового завдання 1 військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, 2 військовослужбовці отримали поранення.

Як повідомляли Українські Новини, військові захопили кулеметника "ДНР" і вбили 3 бойовиків.

Раніше через обстріли бойовиків на Донбасі був поранений український військовий.