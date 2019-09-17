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17 вересня 2019, вівторок, 20:55 10
Силові структури 2019-09-17T22:30:02+03:00
Українські Новини
Військовий загинув під час виконання бойового завдання на Донбасі, ще двоє поранені

Військовий загинув під час виконання бойового завдання на Донбасі, ще двоє поранені

Війна на Донбасі.
Війна на Донбасі.

Бойовики 5 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у вівторок, 17 вересня, 2 українських військовослужбовців поранено, 1 військовий загинув після того, як на Донбасі українські військові також понесли втрати.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС, передають Українські Новини.

"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню. Супротивник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 82 мм. А також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї", - сказано в ньому.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил у районі Новотроїцького, Водяного і Павлополя.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил біля Залізного і Новотошківського.

Від початку доби при виконанні бойового завдання 1 військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, 2 військовослужбовці отримали поранення.

Як повідомляли Українські Новини, військові захопили кулеметника "ДНР" і вбили 3 бойовиків.

Раніше через обстріли бойовиків на Донбасі був поранений український військовий.

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