Подозреваемую в причастности к пожару в Чернобыльской зоне задержали

Полиция задержала женщину по подозрению в причастности к пожару в Чернобыльской зоне отчуждения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

Пожар начался 11 сентября в 12:25 вблизи села Новые Соколы Ивановского района на территории Дымарского лесничества.

Правоохранители установили, что причиной пожара стал поджог травы.

Полиция подозревает в поджоге жительницу села Старые Соколы.

"Женщина подожгла траву с целью отомстить бывшим работодателям, которые якобы не выплатили ей деньги. Пожар быстро перекинулся на лес, а после - перешел на Чернобыльскую зону", - говорится в сообщении.

На данный момент пожар продолжается, для тушения применена специальная пожарная техника, также пожарные привлекли авиацию.

Подозреваемая женщина дает показания следователям.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 245 (уничтожение или повреждение лесных массивов) Уголовного кодекса.

Подозреваемой грозит до 2 лет лишения свободы.

Как сообщали Українськi Новини, 11 сентября пожар начался в Чернобыльской зоне отчуждения на площади 20 га.

4 июля на территории зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения, в селе Лелев, также произошел пожар.