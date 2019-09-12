Подозреваемую в причастности к пожару в Чернобыльской зоне задержали

Полиция задержала женщину по подозрению в причастности к пожару в Чернобыльской зоне отчуждения.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.\r\nПожар начался 11 сентября в 12:25 вблизи села Новые Соколы Ивановского района на территории Дымарского лесничества.\r\nПравоохранители установили, что причиной пожара стал поджог травы.\r\nПолиция подозревает в поджоге жительницу села Старые Соколы.\r\n"Женщина подожгла траву с целью отомстить бывшим работодателям, которые якобы не выплатили ей деньги. Пожар быстро перекинулся на лес, а после - перешел на Чернобыльскую зону", - говорится в сообщении.\r\nНа данный момент пожар продолжается, для тушения применена специальная пожарная техника, также пожарные привлекли авиацию.\r\nПодозреваемая женщина дает показания следователям.\r\nПолиция открыла уголовное производство по ст. 245 (уничтожение или повреждение лесных массивов) Уголовного кодекса.\r\nПодозреваемой грозит до 2 лет лишения свободы.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 11 сентября пожар начался в Чернобыльской зоне отчуждения на площади 20 га.\r\n4 июля на территории зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения, в селе Лелев, также произошел пожар.