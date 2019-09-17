Спалила 14 га лісу в Чорнобилі через помсту лісникові: підозрювану у підпалі відправили під домашній арешт

Суд відправив під домашній арешт підозрювану в підпалі лісу в Чорнобильській зоні відчуження.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Київської області, передають Українські Новини.

"Обрано запобіжний захід жінці, яка з метою помсти лісника спалила 14 га лісу. Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 вересня поточного року 22-річна підозрювана, яка перебувала на узбіччі автодороги між селами Нові Соколи Іванківського району Київської області та Романівка Поліського району Київської області, на ґрунті неприязних відносин, що склалися з працівниками державного лісогосподарського підприємства, унаслідок помсти за нібито не виплачену їй заробітну плату вирішила підпалити ліс", - сказано в ньому.

Для цього вона в трьох місцях підпалила суху дикорослих траву, яка перебувала на узбіччі автодороги.

В результаті цього виник неконтрольований процес горіння.

Пожежа швидко перекинувся на ліс, а після - перейшла на лісові масиви Чорнобильської зони.

Вогнем знищено рослинність на площі 14 га.

Для ліквідації пожежники було залучено спеціальну пожежну техніку й авіацію.

Дії 22-річної правопорушниці кваліфіковано за ч. 1 ст. 245 (знищення або пошкодження лісових масивів) Кримінального кодексу.

Броварською місцевою прокуратурою до суду надіслано клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, який судом розглянуто та задоволено.

Як повідомляли Українські Новини, поліція затримала жінку за підозрою в причетності до пожежі в Чорнобильській зоні відчуження.

Тим часом на Чорнобильській АЕС відновили переробку ядерних відходів.