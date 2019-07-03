В Киеве трое в масках выхватили сумку с 1,1 млн гривен из Audi и устроили стрельбу

В среду, 3 июля, в Киеве по адресу улица Большая Васильковская, 132 произошло разбойное нападение. Трое людей в масках выхватили сумку с деньгами из машины Renault Megan и скрылись в неизвестном направлении. Пострадавших нет, сообщает "Информатор".\r\nВсе случилось во дворе жилого дома около 16:30. \r\nПо словам водителя автомобиля, он со своим попутчиком припарковался во дворе дома. В этот момент к машине подбежали трое мужчин в черных масках и совершили минимум один выстрел. Все это сопровождалось криками.\r\n\r\nЦелью нападающих была сумка. Она находилась рядом со вторым мужчиной, который сидел сзади. Нападавшие вырвали из рук ручную кладь и скрылись на автомобиле Audi. В городе Киев введен оперативный план "Сирена".\r\nМесто ограбления. Фото: "Информатор"\r\nПо предварительной информации, в сумке находились деньги в сумме 1 миллион 170 тысяч гривен. Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Они осматривают место преступления и опрашивают потерпевших. Подробности случившегося устанавливаются.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, трое в масках на "евробляхе" разбили стекла авто в Киеве и украли $40 тысяч.\r\nРанее в Киеве преступники на BMW украли $130 тысяч, правоохранители вводили план "Перехват".\r\nВ мае у предпринимателя на трассе украли двух индюков за 3 тыс. гривен, угрожая игрушечным пистолетом.