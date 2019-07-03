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03 июля 2019, среда, 21:50 69
Происшествия 2019-07-03T21:55:02+03:00
Українські Новини
В Киеве трое в масках выхватили сумку с 1,1 млн гривен из Audi и устроили стрельбу

В Киеве трое в масках выхватили сумку с 1,1 млн гривен из Audi и устроили стрельбу

В среду, 3 июля, в Киеве по адресу улица Большая Васильковская, 132 произошло разбойное нападение. Трое людей в масках выхватили сумку с деньгами из машины Renault Megan и скрылись в неизвестном направлении. Пострадавших нет, сообщает "Информатор".

Все случилось во дворе жилого дома около 16:30. 

По словам водителя автомобиля, он со своим попутчиком припарковался во дворе дома. В этот момент к машине подбежали трое мужчин в черных масках и совершили минимум один выстрел. Все это сопровождалось криками.

Целью нападающих была сумка. Она находилась рядом со вторым мужчиной, который сидел сзади. Нападавшие вырвали из рук ручную кладь и скрылись на автомобиле Audi. В городе Киев введен оперативный план "Сирена".

Место ограбления. Фото: Место ограбления. Фото: "Информатор"

По предварительной информации, в сумке находились деньги в сумме 1 миллион 170 тысяч гривен. Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Они осматривают место преступления и опрашивают потерпевших. Подробности случившегося устанавливаются.

Как сообщали Українські Новини, трое в масках на "евробляхе" разбили стекла авто в Киеве и украли $40 тысяч.

Ранее в Киеве преступники на BMW украли $130 тысяч, правоохранители вводили план "Перехват".

В мае у предпринимателя на трассе украли двух индюков за 3 тыс. гривен, угрожая игрушечным пистолетом.

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