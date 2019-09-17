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17 вересня 2019, вівторок, 18:15 9
Події 2019-09-17T18:30:01+03:00
Українські Новини
Мажори на Porshe пограбували валютообменник в Києві

Мажори на Porshe пограбували валютообменник в Києві

Пограбування обмінника. Фото:Facebook/KyivOperativ
Пограбування обмінника. Фото:Facebook/KyivOperativ

У вівторок, 17 вересня, двоє грабіжників на дорогому автомобілі пограбували валютообмінник в Києві на велику суму. Про це повідомляє "Оглядач".

Пограбування сталося вранці в районі Софіївської Борщагівки, на вулиці Миру, 35. Два стильно одягнених чоловіки слов'янської зовнішності зайшли в пункт обміну валют і напали на касира, який там знаходився, почавши душити його. Після того, як злочинці забрали гроші, вони вийшли з обмінника і від'їхали на білому джипі Porsche Cayenne. Сума вкрадених грошей, за даними видання, склала 30 тисяч доларів.

Автомобіль злочинців. Фото:Facebook/KyivOperativАвтомобіль злочинців. Фото:Facebook/KyivOperativ

Для того, щоб піймати злочинців поліцією був введений план "Перехоплення". Обставини інциденту встановлюються.

Як повідомляли Українські новини, у Києві працівник СТО розбив машину клієнта при спробі втекти від переслідування поліцейських.

Раніше в продуктовому магазині під Дніпром сталося пограбування століття - злочинці вкрали банкомат з 350 тис гривень, а у Києві троє в масках вихопили сумку з 1,1 млн гривень з Audi і влаштували стрілянину.

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