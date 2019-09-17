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17 сентября 2019, вторник, 13:22 74
Происшествия 2019-09-17T14:00:02+03:00
Українські Новини
Погоня с ДТП: чем закончилась попытка поездить на чужой машине

Погоня с ДТП: чем закончилась попытка поездить на чужой машине

ДТП с участием Chevrolet Volt. Фото: Информатор
ДТП с участием Chevrolet Volt. Фото: Информатор

В Киеве работник СТО при попытке уйти от преследования полицейских разбил машину клиента. Об этом сообщает Информатор.

Инцидент произошел ночью 17 сентября на перекрестке улиц Жуковского и Васильковской. Водитель Chevrolet Volt привлек внимание полиции на Амурской площади, однако проигнорировал требование остановиться и предпринял попытку уйти от погони, свернув у ближайшие дворы.

После поездки на высокой скорости по придомовой территории нарушитель продолжил движение в направлении станции метро "Васильковская", однако при резком повороте на улицу Жуковского столкнулся с Peugeot Boxer, который следовал в том же направлении. Удар был такой силы, что оба авто вылетели на тротуар, однако никто из водителей не пострадал.

Виновник ДТП. Фото: ИнформаторВиновник ДТП. Фото: Информатор

После задержания водителя Chevrolet, патрульные обнаружили в его крови 1,43 промилле алкоголя, что более чем в семь раз выше максимально допустимой нормы. Кроме того, выяснилось, что машина нарушителю не принадлежит – работая на СТО, он взял автомобиль клиента, чтобы "покататься".

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