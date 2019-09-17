Погоня с ДТП: чем закончилась попытка поездить на чужой машине

В Киеве работник СТО при попытке уйти от преследования полицейских разбил машину клиента. Об этом сообщает Информатор.\r\nИнцидент произошел ночью 17 сентября на перекрестке улиц Жуковского и Васильковской. Водитель Chevrolet Volt привлек внимание полиции на Амурской площади, однако проигнорировал требование остановиться и предпринял попытку уйти от погони, свернув у ближайшие дворы.\r\nПосле поездки на высокой скорости по придомовой территории нарушитель продолжил движение в направлении станции метро "Васильковская", однако при резком повороте на улицу Жуковского столкнулся с Peugeot Boxer, который следовал в том же направлении. Удар был такой силы, что оба авто вылетели на тротуар, однако никто из водителей не пострадал.\r\nВиновник ДТП. Фото: Информатор\r\nПосле задержания водителя Chevrolet, патрульные обнаружили в его крови 1,43 промилле алкоголя, что более чем в семь раз выше максимально допустимой нормы. Кроме того, выяснилось, что машина нарушителю не принадлежит – работая на СТО, он взял автомобиль клиента, чтобы "покататься".\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=TtNppLe5-kg" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські новини, в Польше попал в автокатастрофу микроавтобус с украинцами. \r\nРанее в Харькове женщина сбила группу пешеходов на тротуаре во время езды на кабриолете, а в тройном ДТП в Индустриальном районе пострадали люди.